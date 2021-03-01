Bloomberg сообщил о больших проблемах стриминг-сервиса Google Stadia

Источник материала: Onliner

Издание Bloomberg рассказало о серьезных проблемах игрового стриминг-сервиса Google Stadia. По информации ресурса, сервис далек от запланированных показателей, а аудитория разочарована им.

Оказалось, что пользователи остались не в восторге от Google Stadia. Во-первых, им не понравилась бизнес-модель сервиса: не подписка (как, например, Game Pass от Microsoft), а покупка отдельных игр — такой вариант намного дороже, ведь одна игра в среднем стоит 60 долларов. Во-вторых, на старте сервис был доступен в бета-версии с менее чем 80 играми — этого оказалось мало. После громкой рекламной кампании такое положение дел вызвало недовольство целевой публики. По данным Bloomberg, Google Stadia отставала по показателям месячной активной аудитории на сотни тысяч человек.

Как сообщили два источника, Google потратила десятки миллионов долларов на добавление в медиатеку сервиса популярных и известных видеоигр уровня Red Dead Redemption 2. Также компания привлекла к проекту Джейд Реймонд — одну из создательниц Assassin’s Creed. Ей поручили создать внутреннее подразделение Google по разработке собственных игр. Затем, после запуска Google Stadia, от этой идеи решили отказаться.

В этом году Google планирует добавить в Stadia более ста игр.