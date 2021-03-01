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В Гродно таксист сбил ребенка во дворе, передал его маме и уехал. Но затем сам явился в ГАИ
Источник материала: Onliner
Как сообщили в ГАИ Гродненской области, вчера около 16:00 на дворовой территории дома №48б по улице Лиможа в областном центре произошел наезд на ребенка. В результате 6-летний мальчик получил перелом левой ноги со смещением и был госпитализирован в детскую больницу.
— Установлено, что 33-летний водитель Volkswagen, двигаясь в направлении выезда с дворовой территории, совершил наезд на малолетнего пешехода. Мальчик выбежал с правой стороны из-за припаркованных автомобилей, — рассказали в Госавтоинспекции.
После совершения ДТП, как сообщается, таксист передал несовершеннолетнего его матери, а о происшествии в милицию не сообщил.
— Однако около 18:40 самостоятельно прибыл в ГАИ и заявил о происшествии с его участием, — добавили в областной ГАИ.
Материалы переданы в Следственный комитет для проведения проверки.
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Как сообщили в ГАИ Гродненской области, вчера около 16:00 на дворовой территории дома №48б по улице Лиможа в областном центре произошел наезд на ребенка. В...
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