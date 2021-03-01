ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

В Гродно таксист сбил ребенка во дворе, передал его маме и уехал. Но затем сам явился в ГАИ

01.03.2021 17:13 — Разное | Onliner  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Onliner

Как сообщили в ГАИ Гродненской области, вчера около 16:00 на дворовой территории дома №48б по улице Лиможа в областном центре произошел наезд на ребенка. В результате 6-летний мальчик получил перелом левой ноги со смещением и был госпитализирован в детскую больницу.

— Установлено, что 33-летний водитель Volkswagen, двигаясь в направлении выезда с дворовой территории, совершил наезд на малолетнего пешехода. Мальчик выбежал с правой стороны из-за припаркованных автомобилей, — рассказали в Госавтоинспекции.

После совершения ДТП, как сообщается, таксист передал несовершеннолетнего его матери, а о происшествии в милицию не сообщил.

— Однако около 18:40 самостоятельно прибыл в ГАИ и заявил о происшествии с его участием, — добавили в областной ГАИ.

Материалы переданы в Следственный комитет для проведения проверки.

Читайте также:


Плед СонМаркет Арт-деко 210x200
плед (классический), 210x200, серый/черный
36,50 р.
1 предложение
Плед СонМаркет 12-0713 TCX 230x200
плед (классический), 200x230, бежевый
39,00 р.
1 предложение
Плед СонМаркет Зигзаг 180x200
плед (классический), 180x200, серый
32,50 р.
1 предложение

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Как сообщили в ГАИ Гродненской области, вчера около 16:00 на дворовой территории дома №48б по улице Лиможа в областном центре произошел наезд на ребенка. В...
 
Новости дня
Новости разные
 
У Гомлі затрымалі сябра палітвязьня. Яго вінавацяць у гвалце над міліцыянтам
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

28.02.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
01.03.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by