«Личная инфляция»: лекарства и отдельные продукты в феврале подешевели, но в целом цены растут

Источник материала: Tut.by

В январе и феврале в сфере торговли произошло несколько изменений, которые повлияли на стоимость товаров. Напомним, с 1 января повысили НДС на некоторые продукты и детские товары, а также лекарства и медицинские товары. Затем в конце февраля на отдельные позиции чиновники «заморозили» цены. FINANCE.TUT.BY посмотрел, как изменилась стоимость некоторых товаров в трех разных магазинах за месяц, зафиксировал цены в аптеках и высчитал личную «инфляцию».



Фото: Майя Кохно, TUT.BY Снимок и фото на обложке носят иллюстративный характер

Мы решили продолжить наблюдать за тем, как меняются цены на некоторые товары и высчитывать личную инфляцию и в этом году. Напомним, каждый месяц в 2020 году с 20-го по 25-е число мы фиксировали цены на одну и ту же сметану, молоко, крупу, мясо и прочее в трех магазинах — маленьком шаговой доступности, супермаркете и гипермаркете, сравнивали их месяц к месяцу. В этом году мы дополнили список некоторыми импортными продуктами, шампунем, стиральным порошком и средством для мытья посуды, а также включили в него несколько лекарств, цены на которые будем отслеживать в двух аптеках — государственной и частной. Выбор пал именно на эти товары потому, что они есть во всех магазинах. Если какая-то из отслеживаемых позиций в течение года пропадет с прилавков, мы ее заменим на аналогичный товар — такого же веса, жирности и так далее. При расчетах мы учитываем снижение цен на необходимые нам продукты за счет скидок и акций.

В январе, по официальной статистике, продовольствие товары подорожали на 1,5%. Напомним, с нового года повысили НДС на многие продукты и детские товары, что отразилось на розничных ценах. Статистики Белстата за февраль по инфляции еще нет, однако по ценникам на некоторые продукты, а также жестким мерам, которые приняло правительство по сдерживанию роста цен, можно предположить, что продовольствие продолжило дорожать. Как мы писали ранее, в Беларуси «заморозили» цены на социально-значимые товары. Юрлицам всех форм собственности и ИП, которые их производят, ввозят или продают на внутренний рынок, запретили повышать на них цены до конца февраля (по сравнению с теми, которые действовали на 24-е число этого месяца).

А с 1 марта изменение цен на социально значимые товары первой необходимости не может превышать 0,2% в месяц. Повышение цен выше 0,2% в месяц допускается только по согласованию с комиссией по вопросам государственного регулирования ценообразования при Совмине.

Наш обновленный набор продуктов в феврале как и месяц назад самым дешевым был в маленьком магазине. Причем в феврале он оказался даже дешевле. В январе он стоил 135,58 рубля, а месяцем позже уже 135,14, то есть на 44 копейки меньше.

Из тенденций — подорожала прошлогодняя белорусская картошка, морковь и свекла. Зато огурцы, помидоры и перец к концу февраля подешевели, причем существенно. Также немного выросла цена на консервированный зеленый горошек, кукурузу, кофе и гречка. В этом случае повышение цены на одни товары компенсировалось снижением цен на свежие овощи, поэтому стоимость набора продуктов практически не изменилась.

Супермаркет по стоимости набора товаров оказался на втором месте и здесь они тоже в целом подешевели. В январе они обошлись бы в 141,29 рубля, а в феврале — 137,96, на 3,33 рубля дешевле.

Лук, морковь, картошка подорожали. Прибавил в цене кофе. Зато упала цена на скумбрию, свинину, огурцы и лимоны. Красный перец и вовсе вдвое подешевел, сейчас он на акции.

Заметно подорожало средство для мытья посуды — на 1,7 рубля, оно в прошлый раз было со скидкой.

Самыми дорогими в феврале наши продукты были в гипермаркете. И здесь они за месяц солидно подорожали. Это произошло и в том числе потому, что в прошлый раз многие позиции из нашего списка были на акции. В январе за товары из списка пришлось бы заплатить 144,99 рубля, а в феврале — 156,81, то есть на 11,82 рубля больше.

В гипермаркете поднялась цена на свеклу, яблоки, лук, морковь, лимон, перец, скумбрию, свинину, шампунь и средство для мытья посуды. Подорожал также кофе. Стоит отметить, что здесь он и так намного дороже — 14,89 рубля, чем в других магазинах. Плюс в гипермаркете самые дорогие конфеты из трех магазинов, где мы смотрим цены — 15,59 рубля за килограмм.

Если вывести среднюю стоимость набора товаров в трех магазинах за январь и февраль, то получится, что он в среднем подорожал на 1,9%.

С ценами на лекарства за последние два месяца также произошли заметные изменения. С 1 января по решению чиновников повысили НДС на лекарства и медизделия. Это сразу отразилось на ценах в аптеках, из-за чего с 24 февраля были введены ограничения и по росту цен на 50 лекарств отечественного производства. Также чиновники продавцам лекарств дали рекомендации по формированию цен на них.

В частной аптеке медикаменты из нашего списка в конце февраля стоили 51 рубль. Это на 60 копеек меньше, чем в январе. Подешевели лекарства и в государственной аптеке — на 53 копейки. При этом разница в стоимости набора лекарств в аптеках внушительная — 12,03 рубля. Вообще цена в разных аптеках на одни и те же лекарства очень сильно разнится. Если посмотреть минимальные и максимальные на портале для поиска лекарств, можно увидеть даже разницу в 5−7 рублей.