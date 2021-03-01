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Умер старейший клирик Туровской епархии протоиерей Герасим Кадолич

01.03.2021 17:35 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 1 мар - Sputnik. Верующие и духовенство простились со старейшим клириком Туровской епархии, митрофорным протоиереем Герасимом Кадоличем, сообщили в Белорусском экзархате.

Священник отошел в мир иной буквально за пару дней до своего дня рождения, в последний день февраля ему должен был исполниться 81 год. Отец Герасим родился 29 февраля 1940 года в деревне Оздамичи Столинского района Брестской области в крестьянской семье.

"Отпевание и погребение усопшего состоялось в кафедральном соборе святителей Кирилла и Лаврентия Туровских в Турове. Священник прослужил у Престола Божьего более 45 лет", - рассказали - Sputnik в понедельник в экзархате.

В раннем детстве остался круглым сиротой, родители умерли стразу после войны, его воспитывали бабушка с дедушкой. По окончании школы боле 20 лет отработал в колхозе и только в 1975 году принял решение служить в Церкви в качестве священника. 23 февраля 1975 состоялась его хиротония во иерея в Свято-Духовом кафедральном соборе в Минске, с тех пор он служил в разных приходах в Брестской, Витебской, Гомельской областей.

Последним местом служения протоиерея Герасима Кадолича стал кафедральный собор святителей Кирилла и Лаврентия в городе Туров, куда указом епископа Туровского и Мозырского Леонида он был назначен в 2014 году вторым священником.

 
Теги: Минск
 
 
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Отец Герасим остался в ранее детстве круглой сиротой, а у престола Божьего прослужил большую часть свой жизни - более 45 лет.
 
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