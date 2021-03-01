Бывший президент Франции Саркози осужден за коррупцию и отправится в тюрьму

Источник материала: Салiдарнасць

Бывший президент Франции Николя Саркози приговорен к трем годам тюремного срока по обвинению в коррупции и торговле влиянием.

Год из этого срока Саркози должен будет провести в тюрьме, еще два года назначены условно, пишет Медуза .





Саркози признали виновным в том, что он пытался с помощью подкупа получить от сотрудника кассационного суда информацию о расследовании нелегального финансирования своей президентской кампании. В качестве улик обвинение предоставило в суд записи телефонных разговоров бывшего президента.

Прокуратура требовала приговорить Саркози к четырем годам лишения свободы — двум реальным и двум условным. До рассмотрения апелляции и вступления приговора в силу Саркози останется на свободе.

Николя Саркози был президентом Франции с 2007 по 2012 год.

Сейчас против Саркози расследуется еще одно уголовное дело. Бывшего президента подозревают в том, что он незаконно получал финансирование от президента Ливии Муаммара Каддафи.

Сам Саркози заявлял, что его преследование связано с деятельностью на посту президента: по мнению политика, уголовные дела это месть судей за его попытки ограничить их полномочия.