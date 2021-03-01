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В Борисове смыло «генеральскую дорогу»

01.03.2021 17:37 — Разное | Хартия'97  
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Источник материала: Хартия'97

В Борисове смыло «генеральскую дорогу»

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  • 1.03.2021, 17:23
В Борисове смыло «генеральскую дорогу»
фото: ex-press.by

Каких-либо работ по устранению проблемы не ведется.

Поток воды напротив строительной площадки в нескольких местах вымыл ямы на объездной "генеральской" дороге Борисова. Еще до 26 февраля система дренажа кое-как справлялась с отводом воды, а после часть дороги попросту смыло потоком воды и грязи, пишет ex-press.by.

Состояние дороги можно оценить по видео, которое изданию прислали читатели.

Водители пишут, что даже грузовики с опаской переезжают этот участок дороги, а для легковушек это и вовсе серьезное испытание.

Каких-либо работ по устранению проблемы пока не ведется.


фото: ex-press.by
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Каких-либо работ по устранению проблемы не ведется.
 
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