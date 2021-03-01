Источник материала: Хартия'97

В Борисове смыло «генеральскую дорогу» 1 1.03.2021, 17:23

фото: ex-press.by

Каких-либо работ по устранению проблемы не ведется.

Поток воды напротив строительной площадки в нескольких местах вымыл ямы на объездной "генеральской" дороге Борисова. Еще до 26 февраля система дренажа кое-как справлялась с отводом воды, а после часть дороги попросту смыло потоком воды и грязи, пишет ex-press.by .

Состояние дороги можно оценить по видео, которое изданию прислали читатели.

Водители пишут, что даже грузовики с опаской переезжают этот участок дороги, а для легковушек это и вовсе серьезное испытание.

Каких-либо работ по устранению проблемы пока не ведется.



фото: ex-press.by

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер , подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97» .