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Фанаты «Сморгони» будут бойкотировать матчи команды

01.03.2021 17:37 — Разное | Хартия'97  
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Источник материала: Хартия'97

Фанаты «Сморгони» будут бойкотировать матчи команды

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  • 1.03.2021, 16:58
Фанаты «Сморгони» будут бойкотировать матчи команды

Народ – чемпион!

Фан-сектор «Сморгони» будет бойкотировать матчи команды из-за политической ситуации в стране, пишет «Трибуна».

«Фанатами «Сморгони» принято решение отказаться от активной поддержки на домашних, а также выездных матчах команды, в связи с репрессиями и политической обстановкой в стране. Народ – чемпион! Жыве Беларусь!» – заявили фанаты.

Ранее о бойкотировании матчей команды сообщили фанаты футбольных клубов: высшей лиги – БАТЭ, «Слуцка», брестского «Динамо», «Немана», «Шахтера», «Витебска», «Торпедо-БелАЗа», «Минска»; первой лиги – «Молодечно», «Днепра», «Гранита»; минского «Торпедо», хоккейного минского «Динамо», волейбольного «Западного Буга».

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Теги: Витебск, Минск
 
 
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