Источник материала: Хартия'97

Фанаты «Сморгони» будут бойкотировать матчи команды 1 1.03.2021, 16:58

Народ – чемпион!

Фан-сектор «Сморгони» будет бойкотировать матчи команды из-за политической ситуации в стране, пишет «Трибуна» .

«Фанатами «Сморгони» принято решение отказаться от активной поддержки на домашних, а также выездных матчах команды, в связи с репрессиями и политической обстановкой в стране. Народ – чемпион! Жыве Беларусь!» – заявили фанаты.

Ранее о бойкотировании матчей команды сообщили фанаты футбольных клубов: высшей лиги – БАТЭ, «Слуцка», брестского «Динамо», «Немана», «Шахтера», «Витебска», «Торпедо-БелАЗа», «Минска»; первой лиги – «Молодечно», «Днепра», «Гранита»; минского «Торпедо», хоккейного минского «Динамо», волейбольного «Западного Буга».

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