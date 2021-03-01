Белстат: Внешнеторговый товарооборот в январе вырос на 14,4%

Внешнеторговый оборот Беларуси за первый месяц 2021 года составил 4 млрд 860 млн долларов, к уровню января 2020-го он вырос в текущих ценах на 14,4%, следует из данных Белстата.





Экспорт товаров составил 2 млрд 434,7 млн долларов (+19,3%), импорт — 2 млрд 425,3 млн (+9,9%).

Положительное сальдо внешней торговли товарами за январь 2021 года составило 9,4 млн долларов. По итогам января 2020 года сальдо было отрицательным — 165,3 млн долларов.

Внешнеторговый оборот со странами ЕАЭС за январь 2021 года составил 2 млрд 429,5 млн долларов, что на 13,5% больше, чем за январь 2020 года. Экспорт товаров вырос на 3,1% до 1 млрд 61,2 млн, импорт — на 23,2% до 1 млрд 368,3 млн. В торговле с этими странами сальдо отрицательное в 307,1 млн долларов (в январе 2020 года — минус 81,4 млн).

Взаимный товарооборот с Россией, по данным Белстата, за первый месяц 2021 года составил 2 млрд 368,8 млн долларов (увеличение к уровню января 2020 года — 14,6%). Экспорт товаров составил 1 млрд 9,9 млн (+4,2%), импорт — 1 млрд 358,9 млн (+23,8%), отрицательное сальдо — 349 млн (в январе 2020 года — 127,9 млн).

В страны вне СНГ экспорт в январе вырос на 43% до 1 млрд 61,8 млн долларов, импорт — снизился на 5,8% до 925,7 млн. В целом товарооборот вырос на 15,2% до 1 млрд 987,5 млн долларов, а положительное сальдо составило 136,1 млн против отрицательного в 239,9 млн долларов в январе 2020 года.

Внешнеторговый оборот со странами Евросоюза за январь 2021 года составил 956,8 млн долларов, увеличившись к уровню января 2020 года на 29,6%. Экспорт товаров сложился в 624,4 млн долларов (на 79,4% больше), импорт — в 332,4 млн (на 14,8% меньше). Сальдо в торговле со странами ЕС было положительным и составило 292 млн долларов (в январе 2020 года — отрицательное в 42,4 млн).