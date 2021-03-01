Не сбылись мечты. Смотрим участки в Колодищах, которые изъяли у собственников, а теперь продают

Источник материала: Onliner

Замшелый фундамент, бурьян, кучи строительного мусора — такая картина все еще характерна для коттеджных поселков под Минском. Раньше государство щедро раздавало землю очередникам и многодетным семьям, но не все счастливчики смогли воплотить свои мечты о загородной жизни. Сейчас участки с недостроями изымаются у собственников и попадают на аукционы. Очередные торги намечены на 26 марта. Мы посмотрели, как выглядят некоторые лоты.

Первый лот — участок площадью 15,82 сотки в старой части Колодищей. Место неплохое — рядом добротные коттеджи, прямо к участку подходит асфальт, а через дорогу — лес. Из коммуникаций есть электричество и газ. От бывшего собственника остался старый блочный фундамент, площадь которого — 222 кв. м (придется потратиться на демонтаж).



















Начальная цена этого участка — 51 535 рублей. Много это или мало? Если проанализировать результаты земельных аукционов за 2020 и начало 2021 года, то выходит, что средняя стоимость продажи участка в Колодищах составляет 126 625 рублей.

Второй участок в Колодищах продается на бывшем полигоне. Место там также обжитое и живописное, есть электричество и газ. Площадь фундамента по документам — 144 кв. м. Начальная цена — 44 782 рубля.



















В соседней с Колодищами деревне Старина также продается изъятый участок. 15 соток, газ, электричество, асфальт. Это пустырь со следами котлована. Фундамент не виден под снегом, но если верить документам, то его площадь составляет 121 кв. м. Торги стартуют с 33 134 рублей. В качестве ориентира можно привести результаты недавнего аукциона, где участок в Старине площадью 15 соток ушел с молотка за 95 000 рублей.

















Адреса и характеристики всех участков, выставленных на торги 26 марта, приведены в таблице.





Минск