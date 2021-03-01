Лукашенко уволил Виктора Лукашенко, раздал генеральские погоны

Источник материала: АФН

Лукашенко подписал указ об увольнении Виктора Лукашенко с должности помощника президента по национальной безопасности.

Документ подписан 26 февраля, сообщила 1 марта пресс-служба президента РБ.

Виктор Лукашенко освобожден от должности в связи с переходом на выборную должность: в минувшую пятницу он был избрано главой Национального олимпийского комитета.

Кроме того, Лукашенко подписал указ о присвоении званий. Погоны генерала-майора получили Дмитрий Шахраев, Андрей Павлюченко, Николай Карпенков, Владимир Куприянюк, Роман Подлинев.

Звание генерала-майора запаса присвоено Виктору Лукашенко, генерала-майора милиции - Геннадию Казакевичу. Комментарии излишни.