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Власти придумали "железобетонный" способ как не запрещая карать за БЧБ?
Источник материала: Партизан
Провластные телеграм-каналы, близкие к силовым структурам, стали распространять информацию, как власти хотят и рыбку съесть, и косточкой не подавиться.
Согласно этой информации, бело-красно-белый флаг не признают экстремистским, а, напротив, ему придадут статус историко-культурной ценности.
Но вместе с этим в УК появится "убойная" уголовная статья - об использовании символики, включенной в перечень историко-культурных ценностей, в "экстремистских целях".
Напомним, что герб "Пагоня" уже является историко-культурной ценностью.
Также следует добавить, что против признания БЧБ-флага экстремистским на сайте petitions.by свои подписи оставили более 100 тысяч беларусов, что является абсолютным рекордом в истории сайта.
Более того,
Вполне возможно, что режим не решился объявлять БЧБ-флаг экстремистским в таких условиях, но и разрешить его использование тоже для режима абсолютно невозможно.
Поэтому версия с признанием БЧБ-флага историко-культурной ценностью, но параллельно с этим введением в УК статьи, запрещающей его использование, выглядит вполне убедительной.
Ведь с учетом существующего в стране правового дефолта любое использование национального флага будет трактоваться властями в "экстремистских целях".
Как недавно говорил политолог Валерий Карбалевич,
Что и не мудрено: вышел из дома в одежде не тех цветов - ты уже экстремист. Даже никаких флагов не надо...
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Провластные телеграм-каналы, близкие к силовым структурам, стали распространять информацию, как власти хотят и рыбку съесть, и косточкой не подавиться.
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