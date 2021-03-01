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Власти придумали "железобетонный" способ как не запрещая карать за БЧБ?

01.03.2021 17:59 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Провластные телеграм-каналы, близкие к силовым структурам, стали распространять информацию, как власти хотят и рыбку съесть, и косточкой не подавиться.

Власти придумали "железобетонный" способ как не запрещая карать за БЧБ?
Согласно этой информации, бело-красно-белый флаг не признают экстремистским, а, напротив, ему придадут статус историко-культурной ценности. 

Но вместе с этим в УК появится "убойная" уголовная статья - об использовании символики, включенной в перечень историко-культурных ценностей, в "экстремистских целях". 

Напомним, что герб "Пагоня" уже является историко-культурной ценностью. 

Также следует добавить, что против признания БЧБ-флага экстремистским на сайте petitions.by свои подписи оставили более 100 тысяч беларусов, что является абсолютным рекордом в истории сайта. 


Вполне возможно, что режим не решился объявлять БЧБ-флаг экстремистским в таких условиях, но и разрешить его использование тоже для режима абсолютно невозможно. 

Поэтому версия с признанием БЧБ-флага историко-культурной ценностью, но параллельно с этим введением в УК статьи, запрещающей его использование, выглядит вполне убедительной.

Ведь с учетом существующего в стране правового дефолта любое использование национального флага будет трактоваться властями в "экстремистских целях". 


Что и не мудрено: вышел из дома в одежде не тех цветов - ты уже экстремист. Даже никаких флагов не надо...
 
 
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Провластные телеграм-каналы, близкие к силовым структурам, стали распространять информацию, как власти хотят и рыбку съесть, и косточкой не подавиться.
 
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