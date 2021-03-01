Согласно этой информации, бело-красно-белый флаг не признают экстремистским, а, напротив, ему придадут статус историко-культурной ценности.





Но вместе с этим в УК появится "убойная" уголовная статья - об использовании символики, включенной в перечень историко-культурных ценностей, в "экстремистских целях".





Напомним, что герб "Пагоня" уже является историко-культурной ценностью.





Также следует добавить, что против признания БЧБ-флага экстремистским на сайте petitions.by свои подписи оставили более 100 тысяч беларусов, что является абсолютным рекордом в истории сайта.









Вполне возможно, что режим не решился объявлять БЧБ-флаг экстремистским в таких условиях, но и разрешить его использование тоже для режима абсолютно невозможно.





Поэтому версия с признанием БЧБ-флага историко-культурной ценностью, но параллельно с этим введением в УК статьи, запрещающей его использование, выглядит вполне убедительной.





Ведь с учетом существующего в стране правового дефолта любое использование национального флага будет трактоваться властями в "экстремистских целях".





с учетом планируемых поправок в УК, после их принятия каждый беларус рискует стать экстремистом. Как недавно говорил политолог Валерий Карбалевич,





Что и не мудрено: вышел из дома в одежде не тех цветов - ты уже экстремист. Даже никаких флагов не надо...







