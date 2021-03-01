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Какой вид спорта подойдет именно вам? Пройдите тест, где нет неправильных ответов
Источник материала: Tut.by
Если вам не нравится заниматься спортом, значит, вы еще не нашли тот, который подходит именно вам. Выбрать свое хобби поможет работа психолога Джеймса Гэвина: он выделил семь черт личности и связал их с разными видами физической активности. Этот тест основан на статье в
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Если вам не нравится заниматься спортом, значит, вы еще не нашли тот, который подходит именно вам.
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