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Вышел к людям и начал выпрашивать еду: посмотрите, как лось ест пирожное
Источник материала: Tut.by
В селе Бахилово Самарской области очевидцы сняли на видео смелого лосенка, который вышел к людям из леса. Животное очевидно проголодалось и не побоялось взять пирожное из рук женщины. Когда у той закончилось угощение, лосенок пошел попрошайничать к другим посетителям местного магазина.
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Смелый попрошайка.
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