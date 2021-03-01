Вышел к людям и начал выпрашивать еду: посмотрите, как лось ест пирожное

Источник материала: Tut.by

В селе Бахилово Самарской области очевидцы сняли на видео смелого лосенка, который вышел к людям из леса. Животное очевидно проголодалось и не побоялось взять пирожное из рук женщины. Когда у той закончилось угощение, лосенок пошел попрошайничать к другим посетителям местного магазина.