В Беларуси будут производить антиковидный иммуноглобулин

Источник материала: Mir24.TV Belarus

В Беларуси готовятся к запуску производства нового препарата. Антиковидный иммуноглобулин создан на основе плазмы переболевших пациентов, передает корреспондент «МИР 24» Ольга Баранова.

Препарат будут производить в небольших ампулах по три миллилитра. Но антител там как в 300 миллилитрах плазмы от донора. Сейчас переливание длится час. С появлением препарата процедуру заменят на одну внутримышечную инъекцию. Антиковидный иммуноглобулин можно применять независимо от группы крови пациента.