|
В Беларуси будут производить антиковидный иммуноглобулин
01.03.2021 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
В Беларуси готовятся к запуску производства нового препарата. Антиковидный иммуноглобулин создан на основе плазмы переболевших пациентов, передает корреспондент «МИР 24» Ольга Баранова.
Препарат будут производить в небольших ампулах по три миллилитра. Но антител там как в 300 миллилитрах плазмы от донора. Сейчас переливание длится час. С появлением препарата процедуру заменят на одну внутримышечную инъекцию. Антиковидный иммуноглобулин можно применять независимо от группы крови пациента.
Опытная партия готова, продолжаются доклинические
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Препарат можно применять независимо от группы крови пациента.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)