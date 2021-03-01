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В Беларуси будут производить антиковидный иммуноглобулин

01.03.2021 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

В Беларуси готовятся к запуску производства нового препарата. Антиковидный иммуноглобулин создан на основе плазмы переболевших пациентов, передает корреспондент «МИР 24» Ольга Баранова.

Препарат будут производить в небольших ампулах по три миллилитра. Но антител там как в 300 миллилитрах плазмы от донора. Сейчас переливание длится час. С появлением препарата процедуру заменят на одну внутримышечную инъекцию. Антиковидный иммуноглобулин можно применять независимо от группы крови пациента.

Опытная партия готова, продолжаются доклинические испытания. Разработкой занимаются специалисты центра трансфузиологии и медицинских биотехнологий.



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Препарат можно применять независимо от группы крови пациента.
 
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