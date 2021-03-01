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Гордон выдал несколько шуток на белорусскую тему
01.03.2021 — Разное | Салiдарнасць
Источник материала: Салiдарнасць
Украинский журналист Дмитрий Гордон поюморил в интервью белорусскому ютуб-каналу «Страна для жизни».
Накануне президентских выборов в Беларуси в прошлом году Гордон взял довольно комплементарное интервью у Александра Лукашенко. Но после известных событий пересмотрел к нему свое отношение.
Недавно Гордон съездил в Вильнюс, где взял
– Не будем вас задерживать, но есть один вопрос…
– И за это вам спасибо. А то видите в Беларуси как задерживают.
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