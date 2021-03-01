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Гордон выдал несколько шуток на белорусскую тему

01.03.2021 — Разное | Салiдарнасць  
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Источник материала: Салiдарнасць

Украинский журналист Дмитрий Гордон поюморил в интервью белорусскому ютуб-каналу «Страна для жизни».

Гордон выдал несколько шуток на белорусскую тему

Накануне президентских выборов в Беларуси в прошлом году Гордон взял довольно комплементарное интервью у Александра Лукашенко. Но после известных событий пересмотрел к нему свое отношение.

Недавно Гордон съездил в Вильнюс, где взял большое интервью у Светланы Тихановской. Канал Страна для жизни и ведущий Евгений Соленков использовал эту возможность, чтобы пообщаться с украинским журналистом. Во время него произошло несколько забавных моментов.

– Не будем вас задерживать, но есть один вопрос…

– И за это вам спасибо. А то видите в Беларуси как задерживают.

 
 
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