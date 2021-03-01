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Виктор Лукашенко. Фото: dpa

«И, самое главное, много вы слышите разговоров: транзит власти, вот тут сейчас Лукашенко старшему как минимум передаст власть, он будет править в стране. Я часто говорил, что в нашей семье это никогда не обсуждалось и обсуждаться не может. Потому что ни один мой ребенок президентом в Беларуси не будет после меня» - пообещал Александра Лукашенко.

Чем Виктор Лукашенко мог прогневать отца?

Виктора готовили в преемники Лукашенко

«Виктора Лукашенко активно готовили к роли президента, он проходил курсы риторики, политологии и т.д. Отсюда и особое внимание Минска к Грозному».

«При этом нет никаких иллюзий в отношении сыновей Лукашенко к России. Виктор всегда относился с большим подозрением к Западу, несколько лет находился в жесткой конфронтации с лидером «западной партии» в белорусском руководстве – Макеем (Владимир Макей – глава МИД Беларуси – UDF.BY.). В России В. Лукашенко видел естественную защиту, место «отхода», но в целом, контролируя от «семьи» белорусскую нефтехимию, Россия для него, как и для его отца, остается в статусе колонии, «дойной коровы»…



Но в целом долгосрочность замысла поражала: Виктор должен удержать президентский «трон» для Николая. Но как воплотить этот, продуманный на десятки лет сценарий, в создавшихся условиях?» - резюмирует политолог.

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Виктор Лукашенко отправлен в отставку - теперь официально Соответствующий указ подписал Лукашенко-старший.

Напомним, что 26 февраля на Олимпийском собрании Национального олимпийского комитетауступил свой пост президента НОК своему старшему сыну Виктору, который до этого занимал должность вице-президента.Одновременно с этим Лукашенко-старший объявил об увольнении сына с поста своего помощника по национально безопасности. А также заявил, что никто из его сыновей не будет баллотироваться на пост главы Беларуси.Что же старший сын сделал не так? Основная версия может быть аналогична той, почему были отправлены в «ссылку» экс-глава МВДи экс-председатель КГБ. После возникновения массовых протестов в обществе их обвиняли в жестокости и нарушениях законов. Но вероятно, по мнению Лукашенко, они наоборот действовали недостаточно рьяно.И события это доказывают: МВД во главе с новым министром Иваном Кубраковым лишь усилило жестокость.Можно допустить, что и Виктор Лукашенко, курировавший такие спецподразделения как «Алмаз» и «Альфа», отказался действовать «без тормозов».С момента политического кризиса Виктор Лукашенко в отличие от отца с автоматом по улицам не расхаживал, да и вообще публично не появлялся среди силовиков. Ему всего 45 лет, у него большая и дружная семья. Безусловно, старший сын должен думать о своем будущем, а чем дальше Лукашенко будет оставаться у власти, тем больше рисков может возникать для спокойной жизни его сыновей после ухода отца.А вот чтороссийский политолог