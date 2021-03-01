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Гороскоп на 2 марта / inforondonia.com.br

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Козерог

Водолей

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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Гороскоп на 2 марта: что ждет завтра Овнов, Дев, Стрельцов и другие знаки Зодиака Овна завтра ждет важный день.

Об этом пишет 1001 гороскоп.Овна завтра ждет важный день. Вам предстоит принять решение, которое может повлиять на всю дальнейшую жизнь.Телец завтра будет воспринимать все в штыки и по любому поводу демонстрировать свое упрямство. Вразумить его логическими доводами будет невозможно.Близнецы будут вести себя чересчур покровительственно. Вам захочется раздавать советы своим друзьям и коллегам, но убедитесь вначале, что они хотят их услышать.Раку завтра стоит провести побольше времени со своими близкими. Приготовьте для них приятный сюрприз-их реакция вас порадует.Дар красноречия завтра проявится у Льва с невиданной силой. Оберните это себе на пользу.Дева завтра будет действовать решительно и быстро. Ничто не сможет заставить ее свернуть с намеченного пути.Завтра Весы должны быть готовы к неожиданным поворотам. Звезды готовят вам что-то удивительное.Завтра Скорпион может столкнуться с неуступчивостью и резкостью окружающих, особенно коллег по работе. К счастью, сам он будет обладать гибкостью и дипломатичностью за двоих.Стрелец завтра будет социально активным как никогда раньше. Отличное время, чтобы налаживать деловые контакты.Завтра Козерог будет настроен упорно, как никогда, и нацелен только на победу. Звезды гороскопа говорят, что против его напора не устоит ни одна крепость.Водолею завтра будет полезно взять на себя роль учителя. Возьмите шефство над кем-то, кому может пригодиться ваша помощь.Завтра Рыбы в любом деле будут настроены по-боевому. Вы не захотите браться за мелкие проекты, а будете одержимы претворением в жизнь глобальных, амбициозных целей.