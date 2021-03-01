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Гороскоп на 2 марта: что ждет завтра Овнов, Дев, Стрельцов и другие знаки Зодиака

01.03.2021 18:21 — Разное | UDF  
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Источник материала: UDF

Гороскоп на 2 марта: что ждет завтра Овнов, Дев, Стрельцов и другие знаки Зодиака
Гороскоп на 2 марта / inforondonia.com.br
Звезды завтра не советуют искать легких путей. Чем больше будет препятствий - тем лучше и интереснее.

Об этом пишет 1001 гороскоп.

Овен


Овна завтра ждет важный день. Вам предстоит принять решение, которое может повлиять на всю дальнейшую жизнь.

Телец


Телец завтра будет воспринимать все в штыки и по любому поводу демонстрировать свое упрямство. Вразумить его логическими доводами будет невозможно.

Близнецы


Близнецы будут вести себя чересчур покровительственно. Вам захочется раздавать советы своим друзьям и коллегам, но убедитесь вначале, что они хотят их услышать.

Рак


Раку завтра стоит провести побольше времени со своими близкими. Приготовьте для них приятный сюрприз-их реакция вас порадует.

Лев


Дар красноречия завтра проявится у Льва с невиданной силой. Оберните это себе на пользу.

Дева


Дева завтра будет действовать решительно и быстро. Ничто не сможет заставить ее свернуть с намеченного пути.

Весы


Завтра Весы должны быть готовы к неожиданным поворотам. Звезды готовят вам что-то удивительное.

Скорпион


Завтра Скорпион может столкнуться с неуступчивостью и резкостью окружающих, особенно коллег по работе. К счастью, сам он будет обладать гибкостью и дипломатичностью за двоих.

Стрелец


Стрелец завтра будет социально активным как никогда раньше. Отличное время, чтобы налаживать деловые контакты.

Козерог


Завтра Козерог будет настроен упорно, как никогда, и нацелен только на победу. Звезды гороскопа говорят, что против его напора не устоит ни одна крепость.

Водолей


Водолею завтра будет полезно взять на себя роль учителя. Возьмите шефство над кем-то, кому может пригодиться ваша помощь.

Рыбы


Завтра Рыбы в любом деле будут настроены по-боевому. Вы не захотите браться за мелкие проекты, а будете одержимы претворением в жизнь глобальных, амбициозных целей.
 
 
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