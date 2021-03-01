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Женщин, читавших в электричке белорусскую литературу, оштрафовали на 7685 рублей

01.03.2021 18:21 — Разное | UDF  
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Источник материала: UDF

Женщин, читавших в электричке белорусскую литературу, оштрафовали на 7685 рублей
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Восьмерых женщин, читавших в электричке белорусскую литературу, в общей сложности оштрафовали на 7685 рублей.

Суды над задержанными в пятницу, прошли в первый день весны. Как сообщает телеграм-канал @viasnanazirae, одну пенсионерку арестовали на 20 суток.

26 февраля на выходе из электрички «Минск-Молодечно» задержали более десятка пенсионерок. На них составили протоколы по «народной статье» 23.34 КоАП за акцию в поддержку белорусского языка.

Приговоры выносили четверо судей: Михаил Макаревич, Дмитрий Карсюк, Наталья Дедкова и Елена Живица. 66-летнюю Галину Гуленкову отправил на 20 суток за решетку Макаревич.
 
Теги: Минск
 
 
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