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Женщин, читавших в электричке белорусскую литературу, оштрафовали на 7685 рублей
Источник материала: UDF
Читать Янку Купалу в публичных местах стало опасно?
Суды над задержанными в пятницу, прошли в первый день весны. Как
26 февраля на выходе из электрички «Минск-Молодечно» задержали более десятка пенсионерок. На них составили протоколы по «народной статье» 23.34 КоАП за акцию в поддержку белорусского языка.
Приговоры выносили четверо судей: Михаил Макаревич, Дмитрий Карсюк, Наталья Дедкова и Елена Живица. 66-летнюю Галину Гуленкову отправил на 20 суток за решетку Макаревич.
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Приговоры выносили четверо судей.
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