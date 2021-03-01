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Читать Янку Купалу в публичных местах стало опасно?​

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Женщин, читавших в электричке белорусскую литературу, оштрафовали на 7685 рублей Приговоры выносили четверо судей.

Суды над задержанными в пятницу, прошли в первый день весны. Кактелеграм-канал @viasnanazirae, одну пенсионерку арестовали на 20 суток.26 февраля на выходе из электрички «Минск-Молодечно» задержали более десятка пенсионерок. На них составили протоколы по «народной статье» 23.34 КоАП за акцию в поддержку белорусского языка.Приговоры выносили четверо судей:. 66-летнююотправил на 20 суток за решетку Макаревич.