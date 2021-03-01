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Употребление более трёх стаканов сока в день могут вызвать проблемы с сердцем
Источник материала: UDF
Иллюстративное фото
Такие данные были получены специалистами из Университета Эмори в ходе проведения очередного исследования, в котором было изучено влияние регулярного употребления более трёх стаканов свежего сока вдень. Для участия в эксперименте были приглашены около 18000 добровольцев, которым на протяжении всего периода исследования было предложено выпивать в день три стакана сока.
Результаты эксперимента показали увеличение риска развития сердечных патологий почти на 150%. Наиболее уязвимыми в данном плане стали люди, перешагнувшие 45-ти летний рубеж. Полученные данные учёные объясняют наличием в соках большого количества сахара, который быстро всасываясь в кровь, оказывает губительное действие на работу сердца.
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Наиболее уязвимыми в данном плане стали люди, перешагнувшие 45-ти летний рубеж.
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