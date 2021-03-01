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Употребление более трёх стаканов сока в день могут вызвать проблемы с сердцем

01.03.2021 18:21 — Разное | UDF  
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Источник материала: UDF

Употребление более трёх стаканов сока в день могут вызвать проблемы с сердцем
Иллюстративное фото
Несмотря на огромную пользу для организма человека от употребления свежих соков, учёные предупреждают о некоторых возможных рисках для здоровья, при злоупотреблении этими напитками. В частности речь идёт в вероятности развития проблем в работе сердца, сообщают американские исследователи.

Такие данные были получены специалистами из Университета Эмори в ходе проведения очередного исследования, в котором было изучено влияние регулярного употребления более трёх стаканов свежего сока вдень. Для участия в эксперименте были приглашены около 18000 добровольцев, которым на протяжении всего периода исследования было предложено выпивать в день три стакана сока.

Результаты эксперимента показали увеличение риска развития сердечных патологий почти на 150%. Наиболее уязвимыми в данном плане стали люди, перешагнувшие 45-ти летний рубеж. Полученные данные учёные объясняют наличием в соках большого количества сахара, который быстро всасываясь в кровь, оказывает губительное действие на работу сердца.
 
 
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Наиболее уязвимыми в данном плане стали люди, перешагнувшие 45-ти летний рубеж.
 
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