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Гольфстрим влияет на погоду в Европе и США. Фото: scijinks.gov

«Система Гольфстрим работает как гигантская конвейерная лента, транспортируя теплую поверхностную воду с экватора вверх на север и отправляя холодную низкосоленую глубинную воду обратно на юг. Она перемещает почти 20 миллионов кубических метров воды в секунду, почти в сотню раз больше стока Амазонки», — объясняет Стефан Рамсторф из Потсдамского института исследований воздействия на климат.

«Впервые мы объединили ряд предыдущих исследований и обнаружили, что они дают последовательную картину эволюции AMOC за последние 1600 лет», — говорит Рамсторф.

«Результаты исследования показывают, что течение было относительно стабильным до конца 19 века. С окончанием небольшого ледникового периода примерно в 1850 году океанические течения начали сокращаться, а с середины 20 века последовало второе, более резкое снижение», — отметили исследователи.

«Мы использовали комбинацию трех различных типов данных для получения информации об океанских течениях: температурные режимы в Атлантическом океане, свойства подземных водных масс и размеры зерен глубоководных отложений, возраст которых составляет от 100 до 1600 лет», — объясняет Левке Цезарь, сотрудник отдела анализа и исследований климата в Университете Мейнут в Ирландии.

«Если мы продолжим способствовать глобальному потеплению, система Гольфстрим еще больше ослабнет — на 34−45 процентов к 2100 году, согласно климатическим моделям последнего поколения», — заключает Рамсторф.

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Лето станет адом. Течение Гольфстрим ослабело из-за изменений климата В системе Гольфстрим теплая и соленая вода движется с юга на север.

Исследователи из Ирландии, Великобритании и Германии собрали свидетельства за сотни лет, чтобы восстановить историю течения. Они нашли убедительные доказательства того, что его замедление в 20-м веке беспрецедентно для последнего тысячелетия.Замедление течения, вероятно, связано с изменением климата, вызванным деятельностью человека. Гигантская циркуляция связана с погодными условиями в Европе и уровнем моря в США.Предыдущие исследования Рамсторфа и его коллег показали замедление океанического течения примерно на 15 процентов с середины 20-го века, связывая это с глобальным потеплением, вызванным деятельностью человека, но надежная картина его долгосрочного развития до сих пор отсутствует.Поскольку текущие прямые измерения AMOC начались только в 2004 году, исследователи применили косвенный подход, используя так называемые прокси-данные, чтобы узнать больше о долгосрочной перспективе его снижения. Эти данные состоят из информации, собранной из природных архивов окружающей среды, таких как кольца деревьев, ледяные керны, океанические отложения и кораллы, а также из исторических данных, например, из судовых журналов.Замедление AMOC уже давно предсказывалось климатическими моделями как реакция на глобальное потепление, вызванное парниковыми газами. Согласно ряду исследований, это, вероятно, причина наблюдаемого ослабления.В системе Гольфстрим теплая и соленая вода движется с юга на север, где она охлаждается и, таким образом, становится более плотной. Когда он становится достаточно тяжелой, вода опускается в более глубокие слои океана и течет обратно на юг. Глобальное потепление нарушает этот механизм: увеличение количества осадков и усиленное таяние ледникового щита Гренландии добавляют пресной воды к поверхности океана. Это снижает соленость и, следовательно, плотность воды, таким образом, ослабляя поток AMOC.Дальнейшее замедление Гольфстрима может означать более экстремальные погодные явления в Европе, такие как усиление зимних штормов, которые приходят из Атлантики. Другие исследования также выявили возможные последствия — сильную жару или уменьшение количества осадков летом. Кроме того, часть Флориды может уйти под воду.Ранее НВ писал, что в арктической вечной мерзлоте содержится огромное количество углерода — потенциально в четыре раза больше, чем совокупное количество CO2, выброшенное современными людьми.При этом бактерии в арктической почве лишают железо способности удерживать углерод, что приводит к выбросу еще большего количества СО2, чем считалось ранее.Открытие было подтверждено в одном болоте на севере Швеции, хотя их результаты отражают широко распространенные условия. Открытие обещает изменить то, как мы рассматриваем наши текущие климатические модели.Если бактерии действительно подрывают способность железа улавливать углерод по всей Арктике, исследователи предупреждают, что таяние вечной мерзлоты может привести к гораздо большему выбросу углерода, чем предполагали даже наши худшие сценарии.