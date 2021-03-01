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4 мелочи, из-за которых мужчина привязывается к женщине всем сердцем

01.03.2021 18:21 — Разное | UDF  
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Источник материала: UDF

4 мелочи, из-за которых мужчина привязывается к женщине всем сердцем
Фото: Maria Luísa Queiroz / Unsplash
Наша жизнь состоит из мелочей. Именно из них соткан каждый день, час и минута, именно они превращают незначительные события в большие дела и определяют будущее. Не зря психологи и просто мудрые люди советуют жить здесь и сейчас, ведь именно это умение дает возможность насладиться каждым мгновеньем и ничего не упустить. Точно такая же аксиома действует в отношениях. Порой женщина способна намертво привязать к себе мужчину незначительными вещами, которые, на первый взгляд, совершенно не существенны.

1. Она не форсирует события


Мужчин всегда пугает женщина, которая торопит события, строит глобальные планы на будущее и чуть ли не клещами вытягивает из партнера обещания. Такое поведение дает обратный эффект: вместо того, чтобы сблизиться с девушкой, мужчина отдаляется.

А вот когда женщина умеет не форсировать происходящее, понимая, что всему свое время, это вызывает у сильного пола неподдельное уважение. Дама не давит, не требует невозможно и не сбивает с ног своим напором, поэтому мужчина сам хочет сблизиться с ней.

2. Она не набивает себе цену


Дама, которая набивает себе цену — не особо приятное зрелище. Это проявляется в ее высокомерности, демонстрации дохода и снисходительном отношении к окружающим. Она словно показывает, что достойна только сливок на торте, и ее не заполучить просто так. Но такое поведение мужчину не привязывает, а отталкивает.

Вот уж с кем ему хочется остаться, так это с женщиной, которая не выставляет себя звездой. Даже если дама успешная и в чем-то стоит выше кавалера, она не показывает это и не кичится своими достижениями. С ней легко и непринужденно, поэтому партнер все больше тянется к ней.

3. Она с уважением относится к обслуживающему персоналу


Казалось бы — мелочь, но в глазах мужчины это имеет большое значение. Почему-то некоторые дамы твердо уверены, что имеют полное право грубить официантам и продавцам и показывать, насколько они выше стоят по социальной лестнице.

Со стороны это выглядит очень некрасиво и даже вызывает чувство стыда. Поэтому когда девушка с уважением относится к обслуживающему персоналу, всегда вежлива и ценит работу каждого, мужчина еще больше привязывается к ней, проникаясь почтением.

4. Она не сплетничает и не обсуждает людей


Сплетни и обсуждения за спиной в больше степени характерны для женщин, чем для мужчин. Да, иногда они тоже любят перемывать косточки, но гораздо реже и в очень узкой компании.

Если дама только и делает, что рассказывает во всех подробностях секреты из личной жизни своих подруг, ее партнера это только оттолкнет. Но если избранница не отпускает украдкой колкие шутки в адрес своих коллег и не превращается в змею, когда узнает что-то нелицеприятное из жизни знакомых, мужчина очень ценит это. Ведь пересуды не красят никого, поэтому и распускающая сплетни дама совсем не добавляет себе кармы.
 
 
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Эти нюансы не стоит недооценивать — они влияют на привязанность мужчины.
 
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