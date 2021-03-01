Источник материала: UDF



Фото: Maria Luísa Queiroz / Unsplash

1. Она не форсирует события

2. Она не набивает себе цену

3. Она с уважением относится к обслуживающему персоналу

4. Она не сплетничает и не обсуждает людей

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так 4 мелочи, из-за которых мужчина привязывается к женщине всем сердцем Эти нюансы не стоит недооценивать — они влияют на привязанность мужчины.

Мужчин всегда пугает женщина, которая торопит события, строит глобальные планы на будущее и чуть ли не клещами вытягивает из партнера обещания. Такое поведение дает обратный эффект: вместо того, чтобы сблизиться с девушкой, мужчина отдаляется.А вот когда женщина умеет не форсировать происходящее, понимая, что всему свое время, это вызывает у сильного пола неподдельное уважение. Дама не давит, не требует невозможно и не сбивает с ног своим напором, поэтому мужчина сам хочет сблизиться с ней.Дама, которая набивает себе цену — не особо приятное зрелище. Это проявляется в ее высокомерности, демонстрации дохода и снисходительном отношении к окружающим. Она словно показывает, что достойна только сливок на торте, и ее не заполучить просто так. Но такое поведение мужчину не привязывает, а отталкивает.Вот уж с кем ему хочется остаться, так это с женщиной, которая не выставляет себя звездой. Даже если дама успешная и в чем-то стоит выше кавалера, она не показывает это и не кичится своими достижениями. С ней легко и непринужденно, поэтому партнер все больше тянется к ней.Казалось бы — мелочь, но в глазах мужчины это имеет большое значение. Почему-то некоторые дамы твердо уверены, что имеют полное право грубить официантам и продавцам и показывать, насколько они выше стоят по социальной лестнице.Со стороны это выглядит очень некрасиво и даже вызывает чувство стыда. Поэтому когда девушка с уважением относится к обслуживающему персоналу, всегда вежлива и ценит работу каждого, мужчина еще больше привязывается к ней, проникаясь почтением.Сплетни и обсуждения за спиной в больше степени характерны для женщин, чем для мужчин. Да, иногда они тоже любят перемывать косточки, но гораздо реже и в очень узкой компании.Если дама только и делает, что рассказывает во всех подробностях секреты из личной жизни своих подруг, ее партнера это только оттолкнет. Но если избранница не отпускает украдкой колкие шутки в адрес своих коллег и не превращается в змею, когда узнает что-то нелицеприятное из жизни знакомых, мужчина очень ценит это. Ведь пересуды не красят никого, поэтому и распускающая сплетни дама совсем не добавляет себе кармы.