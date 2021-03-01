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Фото: president.gov.by

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Стало известно, какие актёры участвуют в премьере «Павлинки» Художественным руководителем постановки является актриса Ольга Нефедова.

Как писала «Звязда», художественным руководителем постановки является актриса, режиссером спектакля — студентка Белорусской академии искусств. На сайте этой информации нет, написано, что режиссер —, поставивший спектакль еще во время войны,TUT.BY.Из 10 актеров, которые остались в труппе, на сцену выйдут народная артистка Беларуси Зинаида Зубкова, заслуженная артистка Беларуси, актриса Ольга Нефедова (они играют в постановке соответственно соседку, Агату и Альжбету — эти роли они исполняли и до августа 2020 года). Народная артистка Беларуси, заслуженная артистка Беларусиили заслуженный артист Беларусивыйдут в роли ведущего (в их репертуаре также ранее были эти роли).Народный артист СССР и Беларусисыграет Пранцися Пустаревича,(единственный из молодых актеров Купаловского, который остался в труппе) — пана Быковского,— Аделю. Среди ролей, перечисленных на сайте театра, нет упоминания об их прежней работе в этом спектакле.Из 10 актеров старой труппы на сцену не выйдет лишь. Она давно не играет в театре: в 2021-м ей исполнится 93 года. При этом она была на встрече с Лукашенко.Также на сцену выйдут и молодые актеры. Прослушивания в новую труппу начались еще с 11 ноября прошлого года. В них участвовали студенты, профессора кафедры театрального творчества Университета культуры, которые весной 2021 года выпускаются из вуза. Ранее сразу несколько пользователей TUT.BY узнали на фотографиях пятерых актеров, которые сейчас учатся на четвертом, выпускном курсе БГУКИ у Зинаиды Пасютиной. Среди них на сайте театра есть информация об(Яким Сорока) и(Винцусь). Возможно, в массовке выйдут и другие актеры Пасютиной, которых идентицифировали пользователи —Роль Павлинки исполнила, студентка второго курса БГУКИ.Степана Криницкого сыграет. Он родился в 1979 году, окончил Академию искусств, раньше работал в Молодежном театре. Также играет в сериалах.Билеты можно купить на сайте театра. Билеты в партере стоят 22−25 рублей, в бельэтаже — 5, 9 и 12 рублей, на балконе — 5 и 10 рублей.