Водитель «Рено» сбил школьника на переходе в Кобрине

В Кобрине водитель легкового автомобиля сбил 11-летнего ребенка утром 1 марта.





По сообщению областной ГАИ, за рулем автомобиля «Рено» был 59-летний мужчина. Напротив одного из домов на улице Интернациональной он сбил мальчика, который шел по нерегулируемому пешеходному переходу.

В результате ДТП школьник получил травмы, его госпитализировали.