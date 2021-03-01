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Водитель «Рено» сбил школьника на переходе в Кобрине

01.03.2021 18:29 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

В Кобрине водитель легкового автомобиля сбил 11-летнего ребенка утром 1 марта.

Водитель «Рено» сбил школьника на переходе в Кобрине

По сообщению областной ГАИ, за рулем автомобиля «Рено» был 59-летний мужчина. Напротив одного из домов на улице Интернациональной он сбил мальчика, который шел по нерегулируемому пешеходному переходу.

В результате ДТП школьник получил травмы, его госпитализировали.

 
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В Кобрине водитель легкового автомобиля сбил 11-летнего ребенка утром 1 марта.
 
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