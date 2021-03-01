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Водитель «Рено» сбил школьника на переходе в Кобрине
Источник материала: Навiны
В Кобрине водитель легкового автомобиля сбил 11-летнего ребенка утром 1 марта.
По сообщению областной ГАИ, за рулем автомобиля «Рено» был 59-летний мужчина. Напротив одного из домов на улице Интернациональной он сбил мальчика, который шел по нерегулируемому пешеходному переходу.
В результате ДТП школьник получил травмы, его госпитализировали.
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В Кобрине водитель легкового автомобиля сбил 11-летнего ребенка утром 1 марта.
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