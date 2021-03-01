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Лукашенко присвоил старшему сыну звание генерал-майора запаса

01.03.2021 18:29 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Александр Лукашенко подписал указ об освобождении Виктора Лукашенко от должности помощника президента и присвоил ему звание генерал-майора запаса.

Лукашенко присвоил старшему сыну звание генерал-майора запаса

По сообщению пресс-службы Лукашенко, он также присвоил следующие звания: Дмитрий Шахраев, Андрей Павлюченко, Николай Карпенков, Владимир Куприянюк, Роман Подлинев получили звание генерал-майора, а Геннадий Казакевич — генерал-майора милиции.

 
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Александр Лукашенко подписал указ об освобождении Виктора Лукашенко от должности помощника президента и присвоил ему звание генерал-майора запаса.
 
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