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Лукашенко присвоил старшему сыну звание генерал-майора запаса
Источник материала: Навiны
Александр Лукашенко подписал указ об освобождении Виктора Лукашенко от должности помощника президента и присвоил ему звание генерал-майора запаса.
По сообщению пресс-службы Лукашенко, он также присвоил следующие звания: Дмитрий Шахраев, Андрей Павлюченко, Николай Карпенков, Владимир Куприянюк, Роман Подлинев получили звание генерал-майора, а Геннадий Казакевич — генерал-майора милиции.
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Александр Лукашенко подписал указ об освобождении Виктора Лукашенко от должности помощника президента и присвоил ему звание генерал-майора запаса.
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