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18-летний белорус выбил дверь и украл у соседа тахту. Она понадобилась ему для вечеринки

01.03.2021 18:33 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

18-летний парень из Слонима получает награду «Самый ответственный организатор вечеринок в стране». Аплодисменты! Ради комфорта своих гостей он решил выломать дверь в квартиру своего соседа и украсть вещь, название которой все реже звучит среди его ровесников — он вынес тахту. Вместе с ней он забрал все подушки. Как молодой человек объяснил позже, он сделал это для друзей, которым негде было спать на «вписке».

На сайте МВД сообщается, что подозреваемый был в квартире соседа всего раз. Он знал, что хозяин учится в Гродно и дома его нет, и вспомнил о существовании тахты в нужный момент. Друзьям молодой человек сказал, что все делается с разрешения владельца. Они, согласно данным милиции, поверили и помогли ему в переноске мебели.

Картину произошедшего восстановили сотрудники уголовного розыска Слонимского РОВД, подозреваемый задержан, в отношении него возбуждено уголовное дело по статье «Кража», похищенное изъято. Стоила тахта 300 рублей.

 
Теги: Гродно
 
 
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18-летний парень из Слонима получает награду «Самый ответственный организатор вечеринок в стране». Аплодисменты! Ради комфорта своих гостей он решил выломать...
 
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