|
Экс-президент Франции Саркози получил три года тюрьмы по делу о коррупции
Источник материала: Хартия'97
Экс-президент Франции Саркози получил три года тюрьмы по делу о коррупции
Два из них он будет отбывать условно.
Суд Парижа признал экс-президента Франции Николя Саркози виновным в коррупции и торговле влиянием по «делу о прослушке». Он приговорен к 3 годам тюрьмы, 2 из которых — условно, сообщает
В декабре прокуратура потребовала приговорить экс-президента страны к 4 годам тюрьмы, из них 2 — условно.
По делу также проходят адвокат Саркози Тьерри Эрзог и бывший высокопоставленный сотрудник Кассационного суда Жильбер Азибер. Следствие считает, что Саркози через Эрзога дал обещание Азиберу оказать содействие в получении должности в Монако. За это экс-президент попросил секретную информацию о расследовании дела о незаконном финансировании его предвыборной кампании 2007 года наследницей компании L’Oreal Лилиан Беттанкур.
Саркози занимал пост президента Франции с 2007 по 2012 год.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Два из них он будет отбывать условно.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)