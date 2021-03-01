Источник материала: Хартия'97

Экс-президент Франции Саркози получил три года тюрьмы по делу о коррупции 3 1.03.2021, 18:11

Фото: epa/vostock-photo

Два из них он будет отбывать условно.

Суд Парижа признал экс-президента Франции Николя Саркози виновным в коррупции и торговле влиянием по «делу о прослушке». Он приговорен к 3 годам тюрьмы, 2 из которых — условно, сообщает ria.ru .

В декабре прокуратура потребовала приговорить экс-президента страны к 4 годам тюрьмы, из них 2 — условно.

По делу также проходят адвокат Саркози Тьерри Эрзог и бывший высокопоставленный сотрудник Кассационного суда Жильбер Азибер. Следствие считает, что Саркози через Эрзога дал обещание Азиберу оказать содействие в получении должности в Монако. За это экс-президент попросил секретную информацию о расследовании дела о незаконном финансировании его предвыборной кампании 2007 года наследницей компании L’Oreal Лилиан Беттанкур.

Саркози занимал пост президента Франции с 2007 по 2012 год.

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