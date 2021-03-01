ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Экс-президент Франции Саркози получил три года тюрьмы по делу о коррупции

01.03.2021 18:39 — Разное | Хартия'97  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Хартия'97

Экс-президент Франции Саркози получил три года тюрьмы по делу о коррупции

3
  • 1.03.2021, 18:11
Экс-президент Франции Саркози получил три года тюрьмы по делу о коррупции
Фото: epa/vostock-photo

Два из них он будет отбывать условно.

Суд Парижа признал экс-президента Франции Николя Саркози виновным в коррупции и торговле влиянием по «делу о прослушке». Он приговорен к 3 годам тюрьмы, 2 из которых — условно, сообщает ria.ru.

В декабре прокуратура потребовала приговорить экс-президента страны к 4 годам тюрьмы, из них 2 — условно.

По делу также проходят адвокат Саркози Тьерри Эрзог и бывший высокопоставленный сотрудник Кассационного суда Жильбер Азибер. Следствие считает, что Саркози через Эрзога дал обещание Азиберу оказать содействие в получении должности в Монако. За это экс-президент попросил секретную информацию о расследовании дела о незаконном финансировании его предвыборной кампании 2007 года наследницей компании L’Oreal Лилиан Беттанкур.

Саркози занимал пост президента Франции с 2007 по 2012 год.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
 
Новости дня
Новости разные
 
Гороскоп на 2 марта: что ждет завтра Овнов, Дев, Стрельцов и другие знаки Зодиака
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

28.02.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
01.03.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by