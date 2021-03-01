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Ученые обнаружили в Южной Америке самого древнего титанозавра в мире
Источник материала: Хартия'97
Ученые обнаружили в Южной Америке самого древнего титанозавра в мире
Он достигал 20 метров в длину.
Палеонтологи обнаружили в Патагонии самого древнего титанозавра в мире, сообщает агентство по популяризации науки при университете города Матанса CTyS-UNLaM.
Травоядного динозавра, который получил название Ninjatitan zapatai, нашли к юго-востоку от города Неукен. Еще в 2014 году техник Джонатан Арока обнаружил его лопатку, после чего начались раскопки, пишет
Ninjatitan zapatai достигал 20 метров в длину. Возраст костей — 140 миллионов лет, это доказывает, что титанозавры появились в начале мелового периода. До сих пор науке были неизвестны эти гигантские животные старше 120 миллионов лет.
Исследование, посвященное находке и опубликованное в журнале Ameghiniana, укрепляет идею о том, что титанозавры зародились на древнем суперконтиненте Гондвана.
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Он достигал 20 метров в длину.
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