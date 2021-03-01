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Журналистка Ольга Быковская задержана в Лиде

01.03.2021 18:45 — Разное | БДГ  
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Источник материала: БДГ

Журналистка БелаПАН и БДГ Ольга Быковская присутствовала на заседании суда в Лиде в качестве свидетеля на административном процессе в отношении местного журналиста Юрия Дешука, который обвиняется по статье 23.34.

После выступления Быковской ей сообщили, что она задержана, сообщил ее муж.

По его словам, 18 января проходил суд над активистом Витольдом Ашурком, который Быковская освещала в качестве журналиста БелаПАН.

При вынесении приговора присутствующие, в том числе Дешук, кричали «Позор» и «Жыве Беларусь», за что были привлечены к ответственности. Быковская была вызвана на суд в отношении Дешука 1 марта. После выступления свидетелем ей сообщили о ее задержании, поскольку она якобы также кричала 18 января «Позор».

По его словам, журналистка подозревается в нарушении порядка организации или проведения массовых мероприятий.

Павлюк Быковский - политический обозреватель, корреспондент DW в Минске, аккредитация которого была аннулирована белорусскими властями в октябре, как и у других журналистов иностранных СМИ в Беларуси.

По словам Быковского, разбирательство еще не закончено, он ждет сообщений от адвоката.

(Обновляется)

 
Теги: Минск
 
 
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Журналистка БелаПАН и БДГ Ольга Быковская присутствовала на заседании суда в Лиде в качестве свидетеля на административном процессе в отношении местного...
 
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