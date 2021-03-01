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В Минске провели мероприятие «Нелегал». Депортировано 37 иностранцев
Источник материала: Партизан
Оперативно-профилактическое мероприятие «Нелегал» было проведено в Минске в период с 24 по 25 февраля.
Об этом корреспонденту агентства «Минск-Новости»
Сотрудники служб и подразделений Минского гарнизона провели комплексную проверку рынков, гостиниц, общежитий, железнодорожных станций, строящихся объектов, частных адресов, по которым незаконно проживали иностранные граждане, иных мест возможного появления иностранцев, находящихся на территории столицы без правовых оснований.
В результате выявлено и привлечено к административной ответственности за нарушение законодательства 254 гражданина. В отношении 37 иностранцев приняты решения о депортации из Беларуси.
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Оперативно-профилактическое мероприятие «Нелегал» было проведено в Минске в период с 24 по 25 февраля.
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