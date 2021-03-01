«Желающих не нашлось». Веретило - о подписании письма провластных спортсменов в «Динамо-Брест»

Источник материала: Tut.by

32-летний защитник Олег Веретило отыграл в Бресте четыре года, выиграв в 2019-м с командой золото чемпионата. В январе 2021-го Веретило подписал контакт с латвийской «Лиепаей». Футболист никогда не скрывал своего отношения к жестокости силовиков и открыто выражал поддержку пострадавшим от их действий после выборов. В интервью «Трибуне» он рассказал, почему динамовцы не высказывались после выборов, а также про то, как футболистов просили подписать письмо провластных спортсменов.



Фото: Станислав Коршунов, TUT.BY

— Я помню, как ко мне в Бресте, когда я гулял по Советской, подходили болельщики и спрашивали, почему команда никак не высказывается о ситуации в стране. По-моему, неделя прошла после выборов. Ребята, кто захочет, тот это и сделает — выскажется. Не буду подходить к каждому и просить его выразить свое мнение, написав пост и дав интервью. Так болельщикам и говорил.

— Помню, после победы над «Минском» ты написал в инстаграме, что твои мысли все равно с народом.

— Я не мог написать по-другому. Глядя на все, что творится в Беларуси, о победах, о футболе не думал. Приехал домой, просмотрел новости, еще раз увидел, что творится в стране, и ни о какой победе думать не мог.

— Были моменты, когда вообще не мог сконцентрироваться на футболе?

— Конечно, и не раз. Я вообще не понимал, как играть, когда в стране такое происходит. Как показывать игру, выходить на поле, когда за пределами стадиона по всей стране происходит насилие над мирными гражданами. Каждый раз хотелось высказаться, выразить свое мнение, но этой жести было настолько много, что все время уходило бы на написание постов.

Я старался думать и о футболе, об играх, но все равно не мог понять, как в современном мире может происходить то, что творилось и творится в Беларуси. Я даже одного момента не выделю — все просто ужасно. Когда с людьми поступают настолько жестоко, когда все нечестно и несправедливо, меня внутри аж колотит. А несправедливость и обман мы прекрасно увидели в Беларуси в прошлом году летом и осенью.

— Почему никто из игроков брестского «Динамо» не снялся в ролике футболистов, осудивших насилие ?

— Помню, когда вышло видео, жене кто-то написал возмущенное сообщение, что никто из «Динамо» там не засветился. Я могу честно сказать, что об этом ролике узнал только тогда, когда он появился в интернете. Может, кому-то кто-то что-то и говорил, но я был не в курсе. Со мной никто не связывался.

— Слышал, что команде было предложено подписать документ, который запрещал высказываться о политической ситуации в стране.

— В начале осени из АБФФ действительно приходили определенные документы, где было прописано, что футболисты должны быть вне политики, не высказывать свое мнение о ситуации в Беларуси. Но я могу честно сказать, что никто из парней не подписал, все отказались.

— Провластное письмо до «Динамо» дошло?

— Да, и о нем мы слышали. Принесли на тренировку письмо, рассказали о нем, но никто никого не заставлял подписывать. Мол, кто хочет, может это сделать. Желающих не нашлось.

Я вообще считаю, что когда спортсменов пытаются втягивать в политические игры, заставляют что-то подписывать, — это, по-моему, как минимум унизительно и неправильно. Человек сам вправе решать, что ему делать и как реагировать на то или иное событие. АБФФ ходила по клубам и уговаривала руководителей и игроков подписывать что-то — ну смешно просто.