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В Кобрине на переходе Renault сбил 11-летнего ребенка
Источник материала: Tut.by
В Кобрине ребенок попал под колеса легковушки. Об этом
Наезд произошел 1 марта, около 07.10. Предварительно установлено, что 59-летний водитель Renault ехал по улице Интернациональной и напротив дома № 104 сбил 11-летнего мальчика, который пересекал проезжую часть дороги по нерегулируемому пешеходному переходу.
В результате ДТП ребенок получил травмы различной степени тяжести и был госпитализирован.
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В результате ДТП ребенок получил травмы различной степени тяжести и был госпитализирован.
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