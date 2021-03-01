В Кобрине на переходе Renault сбил 11-летнего ребенка

Источник материала: Tut.by

В Кобрине ребенок попал под колеса легковушки. Об этом сообщили в областной ГАИ.





Наезд произошел 1 марта, около 07.10. Предварительно установлено, что 59-летний водитель Renault ехал по улице Интернациональной и напротив дома № 104 сбил 11-летнего мальчика, который пересекал проезжую часть дороги по нерегулируемому пешеходному переходу.

В результате ДТП ребенок получил травмы различной степени тяжести и был госпитализирован.

Если вы хотите поделиться с нами фото, видео и информацией о происходящем на дорогах или ДТП — пишите нам в телеграм , вайбер или отметьте в сторис инстаграм-аккаунт @tutbylive .