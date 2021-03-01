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На Чижовском водохранилище спасли тонущего рыбака
Источник материала: Навiны
Сотрудники МЧС утром 1 марта спасли тонущего мужчину в акватории Чижовского водохранилища напротив ул. Крупской, 1, сообщили в министерстве.
По прибытии к месту происшествия спасатели установили, что в 50 м от берега в промоине находится мужчина в спасательном жилете, который самостоятельно не смог выбраться на берег.
Сотрудники МЧС в гидрокостюмах доставили к месту, где находился пострадавший, спасательную доску и достали его из воды. Пострадавшего госпитализировали с диагнозом «общее переохлаждение».
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Сотрудники МЧС утром 1 марта спасли тонущего мужчину в акватории Чижовского водохранилища напротив ул. Крупской, 1, сообщили в министерстве.
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