На Чижовском водохранилище спасли тонущего рыбака

Сотрудники МЧС утром 1 марта спасли тонущего мужчину в акватории Чижовского водохранилища напротив ул. Крупской, 1, сообщили в министерстве.





По прибытии к месту происшествия спасатели установили, что в 50 м от берега в промоине находится мужчина в спасательном жилете, который самостоятельно не смог выбраться на берег.

Сотрудники МЧС в гидрокостюмах доставили к месту, где находился пострадавший, спасательную доску и достали его из воды. Пострадавшего госпитализировали с диагнозом «общее переохлаждение».