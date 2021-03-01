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Беларуский фонд спортивной солидарности направил в СБУ санкционный список

01.03.2021 19:19 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

В список попали министр спорта и туризма Беларуси Сергей Ковальчук и его заместители: Михаил Портной, Александр Барауля, Вячеслав Дурнов и другие.

Беларуский фонд спортивной солидарности направил в СБУ санкционный список
Белорусский фонд спортивной солидарности подал в СБУ список спортивных чиновников Беларуси, которым предлагает запретить въезд в Украину. Об этом сообщает пресс-служба фонда в понедельник, 1 марта.


Письмо также направили в Верховную Раду и Кабинет министров.
 
 
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В список попали министр спорта и туризма Беларуси Сергей Ковальчук и его заместители: Михаил Портной, Александр Барауля, Вячеслав Дурнов и другие.
 
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