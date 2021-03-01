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Финансист оценил борьбу властей Беларуси с ценами: «Похоже на цирк»

01.03.2021 19:19 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

«Справедливые цены — это категория не экономическая, а,Источник фото: БЕЛТА Экономист, старший аналитик компании "Альпари Евразия", финансист Вадим Иосуб рассказал в интервью изданию Delfi, что не видит "справедливости" в ограничении цен, которое ввело белорусское правительство.

Финансист оценил борьбу властей Беларуси с ценами: «Похоже на цирк»
vkpress.ru
«Справедливые цены — это категория не экономическая, а, скорее, популистская и противоречащая экономическому смыслу. Все примеры, которые можно вспомнить, свидетельствуют о том, что попытка сделать цены справедливыми приводит к тому, что потребитель оказывается без товара, — уверен эксперт. — Попытки регулировать цены не только не облегчают, а сильно усложняют жизнь покупателей».

По мнению Вадима Иосуба, власти Беларуси сами спровоцировали рост цен в аптеках и магазинах.

«Сейчас мы наблюдаем смешные попытки: а давайте поднимем НДС, не подумав на полшага вперед, к чему это приведет. А следующее решение: а давайте как-нибудь придумаем, чтобы не выросли цены на товары. Это полный экономический абсурд. И правительство с точки зрения регулирования цен вынуждено разгребать те проблемы, которые само же абсолютно искусственно создало», — рассказывает экономист.

Вадим Иосуб уверен, что мотивом властей при ограничении цен было желание заставить импортёров все издержки из-за повышения налогов взять на себя.

«Авторы документа (постановления правительства — Ред.) имеют в виду, что у импортеров есть какой-то «поднакопленный жирок»» и давайте-ка вы, — несмотря на то, что цена растет, — на внутреннем рынке будете продавать товар по сдерживаемым ценам. То есть с меньшей доходностью, а то и без доходности или вовсе с убытками. Мол, вы – «жирные коты», у вас есть чем поделиться за свой счет», — говорит экономист.

Однако, эксперт сомневается, что импортерам, есть чем делится: «На самом деле далеко не факт, что у всех импортеров, предприятий торговли есть «накопленный жирок». Сама по себе эта идея – давайте посдерживаем цены за счет импортеров и продавцов в убыток им самим – безумная».

В то же время, регулирование цен, считает Вадим Иосуб, даст только временный эффект.

«Вариантов немного. Либо цены будут держать «до последнего» и последствием станет дефицит товаров. Либо отпустят цены, – и будет догоняющая инфляция», — прогнозирует финансист.

Вадим Иосуб считает, что решение об ограничении цен быстро все же не отменят.

«Сейчас, как мне представляется, принципиально никто не думает об экономических последствиях. Там решают какие-то другие задачи», — делает вывод экономист.


Вадим Иосуб

Во время визита во дворец Александра Лукашенко глава КГК Василий Герасимов рассказал, что Госконтроль намерены следить за ценами в аптеках и магазинах. А еще готовит ряд законопроектов для борьбы с зарплатами в конвертах.

Что касается цен, то Александр Лукашенко предложил главе КГК регулировать их в большей степени, чем сейчас:

«Мы должны их видеть. Это же не дело, что мы там 60 позиций взяли под контроль. Знаете, молоко взяли под контроль, будем придерживаться. А вот масло — пусть растет любыми темпами цена? А что, наши люди масло не употребляют? Поэтому и здесь надо посматривать на ценообразование. Надо выработать в глобальном плане политику ценообразования, чтобы это нормально выглядело, чтобы не ретроградами какими-то были. Чтобы действительно дефицит не создать, но и чтобы люди видели, что нет необоснованного роста цен».
 
 
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«Справедливые цены — это категория не экономическая, а,Источник фото: БЕЛТА Экономист, старший аналитик компании "Альпари Евразия", финансист Вадим Иосуб...
 
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