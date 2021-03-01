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Буквально за неделю цены на жилье выросли в пяти районах Минска

01.03.2021 19:19 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Аналитики рассказали об изменениях на рынке столичной недвижимости, зафиксированных в период с 22 февраля по 1 марта

Об этом пишет корреспондент агентства «Минск-Новости» со ссылкой на Realt.by.



Так, индекс цен вторичного рынка жилья за последнюю неделю снизился на 0,6 %. Стоимость квадрата составила 1 291 доллар. Что касается столичных новостроек, то средняя цена на них за семь дней увеличилась на 0,8 % и на данный момент равна 1 333 долларам за квадрат. Разрыв между средним уровнем цен первичного и вторичного рынков продолжает увеличиваться и составляет сейчас 42 доллара за 1 м2.

Объем предложения

Динамика объема предложения остается положительной уже шестую неделю подряд. Количество выставленных на продажу объектов за последнюю неделю выросло на 11 %. По словам аналитиков, это произошло главным образом за счет Октябрьского и Первомайского районов, где суммарно число объявлений увеличилось на 1 000. В других районах рост предложения был на уровне 1−2 %.

Как изменились цены

Если рассматривать по типам квартир, то за неделю наиболее заметно упали в цене четырехкомнатные квартиры — на 4,5 % (до 1 216 долларов за 1 м2). Однокомнатные подешевели на 0,7 % (1 344 доллара), двухкомнатные — на 0,5 % (1 321 доллар). Трешки подорожали на 0,4 % (до 1 223 долларов за квадрат).

В районах города динамика средних цен на квартиры была разнонаправленной. Так, за неделю на 0,8 % подешевело жилье в Первомайском (до 1 407 долларов за 1 м2), на 0,4 % — в Московском (1 338 долларов), на 0,2 % — в Ленинском (1 250 долларов).

В пяти районах средняя цена квадрата выросла: на 0,9 % — в Октябрьском (до 1 182 долларов), на 0,5 % — в Советском (1 438 долларов), на 0,3 % — в Заводском (1 184 доллара), на 0,2 % — в Центральном (1 682 доллара) и на столько же в Партизанском (1 387 долларов). Для Фрунзенского неделя прошла без изменений (за 1 м2 — 1 287 долларов).
 
Теги: Минск
 
 
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Аналитики рассказали об изменениях на рынке столичной недвижимости, зафиксированных в период с 22 февраля по 1 марта
 
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