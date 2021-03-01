







подтвердили , что начаты обыски в офисах "Барселоны", но не смогли уточнить, были ли произведены задержания. По ее информации, правоохранители задержали еще двух человек. В региональной полиции корреспонденту ТАСС, что начаты обыски в офисах "Барселоны", но не смогли уточнить, были ли произведены задержания.





По данным телеканала Antena 3, операция связана с наймом клубом компании, которая могла провести в социальных сетях кампанию по диффамации игроков и других лиц, выступающих против совета директоров Бартомеу. Он являлся президентом "Барселоны" до 2020 года.