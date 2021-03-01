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Полиция задержала экс-президента ФК "Барселона" Бартомеу
Источник материала: Партизан
Бывший президент испанского футбольного клуба "Барселона" Жозеп Мария Бартомеу задержан в понедельник в рамках операции каталонской полиции. Об этом сообщила радиостанция Cadena SER.
По ее информации, правоохранители задержали еще двух человек. В региональной полиции корреспонденту ТАСС
По данным телеканала Antena 3, операция связана с наймом клубом компании, которая могла провести в социальных сетях кампанию по диффамации игроков и других лиц, выступающих против совета директоров Бартомеу. Он являлся президентом "Барселоны" до 2020 года.
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Бывший президент испанского футбольного клуба "Барселона" Жозеп Мария Бартомеу задержан в понедельник в рамках операции каталонской полиции. Об этом сообщила...
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