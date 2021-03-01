Как выглядят добротные дачи с баней недалеко от Минска и не дороже 20 тысяч долларов

Источник материала: Tut.by

Пришла весна, совсем скоро начнется дачный сезон. Кто-то будет заниматься посадками, а кто-то — просто отдыхать на свежем воздухе. Подобрали несколько вариантов дач под Минском, где можно и поогородничать, и после работы в бане попариться. Все они находятся в пределах 50 км от столицы и стоят не дороже 20 тысяч долларов.

За 14 тысяч долларов, в 46 км от МКАД

Этот симпатичный дом был построен в 1973 году, а в 2008 году его перестроили (сделали крышу из металлочерепицы, установили стеклопакеты, стены обшили блокхаусом. Общая площадь постройки — 37,4 кв. м. Электричество есть, газ — привозной, вода введена в дом (сезонная), туалет на улице.

















На участке 5 соток расположены баня на дровах, сарай для хозинвентаря и дров, душ с бойлером, теплица, гараж. Есть много плодовых деревьев, ягодных кустарников и прочих посадок.









Дача находится в СТ «Золотая осень», возле деревни Татарщина Молодечненского района. В 20 минутах ходьбы — железнодорожная станция. Рядом — лес.





За 15 тысяч долларов, в 36 км от МКАД

Этот каркасно-засыпной и обложенный кирпичом дом был построен в 1991 году. Его общая площадь — 53 кв. м. На первом этаже — две жилые комнаты и кухня, на мансардном — две жилые комнаты. Электричество в доме есть, вода — тоже (сезонная), отопление — печное (на каждом этаже по печи). Туалет — на улице.









На участке 5,58 сотки — баня, сарай, беседка, место для стоянки авто. На территории разбит огород, есть сад.













Дача находится в СТ «Турьяково», Дзержинский район, брестское направление. На въезде в товарищество — остановка автобусов. В шаговой доступности — лес и водохранилище.





За 15 950 долларов, в 41,3 км от МКАД

Этот дом из профилированного бруса и обшитый сайдингом был построен в 1995 году. В 2020 году к нему была пристроена еще часть дома — из керамзитобетонных блоков. Итого, общая площадь дома — 90,2 кв. м. Электричество есть (новая медная проводка по всему дому), вода (скважина) введена в дом, отопление печное. Помимо жилых комнат есть два подвала, кухня, душевая (с кабинкой).

















Участок — 10 соток, ровный, квадратный. Есть сад с плодовыми деревьями, ягодными кустарниками, два парника. Также на участке есть площадка для авто и «экономная, с хорошим паром и комнатой отдыхом баня». Участок огорожен сеткой рабица.





Дача находится в СТ «Колосок-3», п. Центральный, Смолевичский район, московское направление. В объявлении пишут, что «в шаговой доступности лес, в котором растет много белых грибов, в двух километрах большой лесной массив с лисичками и ягодами, рядом рыбная река и пруды».





За 19 тысяч долларов, в 25 км от МКАД

Дом из белого кирпича был построен в 1990 году. Его общая площадь — 74,2 кв. м. На первом этаже расположены кухня и жилая комната, на мансардном — жилая комната и балкон, в цокольном — гараж и погреб. Электричество в доме есть, отопление — печное, газ — привозной, вода (сезонная) введена в дом. Туалет на улице.













Площадь участка — 4,15 сотки, огорожен. В объявлении пишут, что «участок с любовью облагорожен: на нем выполнен ландшафтный дизайн, растут и плодоносят плодово-ягодные деревья и кустарники, дорожки выложены плиткой». Также на территории есть баня, летняя душевая, две теплицы.









Дача находится в СТ «Гипсовик», Молодечненский район. Остановка маршрутки — в семи минутах ходьбы, железнодорожная станция Пралески — в 1,5 км. На станции есть магазин, два раза в неделю приезжает автолавка. Вокруг товарищества, как пишут в объявлении, «живописный грибной и ягодный лес».



