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Лукашенко предложил наказывать тех, кто берет зарплату в конвертах
01.03.2021 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Президент Беларуси Александр Лукашенко обсудил с председателем Комитета госконтроля Василием Герасимовым вопрос про заработную плату в конвертах, передает «МИР 24».
Глава государства подчеркнул, что подобные серые схемы ставят в неравные условия владельцев бизнеса: тех, кто платит налоги и кто уклоняется от них. Страдают и получатели зарплат в конвертах. Если работодатель не отчисляет деньги в фонд социальной защиты, то работник не может рассчитывать на повышенную пенсию. Также не получится взять кредит или стать поручителем.
«Нам надо, видимо, ввести и ответственность для тех, кто берет в конвертах эти деньги. Тогда они перестанут брать. А перестанут брать – и желание платить меньше будет. Поэтому обязательно надо всех поставить в равные условия. Это вполне нормально. В любой стране за неуплату налогов следует жесткое наказание», – сказал Лукашенко.
Также президент поручил Госконтролю разобраться с долгостроями. Их в стране сегодня – 4 465. Почти половина заморожена более пяти лет. Решить их судьбу планируют в ближайшее время.
«Все эти объекты необходимо обследовать с точки зрения состояния, целесообразности дальнейшего строительства или сноса. С выходом на конкретную программу по каждому объекту. В какие сроки, какие источники. Это будет сделано», –заверил Герасимов.
На посту председателя Комитета госконтроля Василий Герасимов всего месяц. До этого он занимал должность первого заместителя руководителя ведомства.
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Глава государства подчеркнул, что подобные серые схемы ставят в неравные условия владельцев бизнеса. Страдают и получатели зарплат в конвертах.
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