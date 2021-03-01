Лукашенко предложил наказывать тех, кто берет зарплату в конвертах

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Президент Беларуси Александр Лукашенко обсудил с председателем Комитета госконтроля Василием Герасимовым вопрос про заработную плату в конвертах, передает «МИР 24».

Глава государства подчеркнул, что подобные серые схемы ставят в неравные условия владельцев бизнеса: тех, кто платит налоги и кто уклоняется от них. Страдают и получатели зарплат в конвертах. Если работодатель не отчисляет деньги в фонд социальной защиты, то работник не может рассчитывать на повышенную пенсию. Также не получится взять кредит или стать поручителем.

«Нам надо, видимо, ввести и ответственность для тех, кто берет в конвертах эти деньги. Тогда они перестанут брать. А перестанут брать – и желание платить меньше будет. Поэтому обязательно надо всех поставить в равные условия. Это вполне нормально. В любой стране за неуплату налогов следует жесткое наказание», – сказал Лукашенко.

Также президент поручил Госконтролю разобраться с долгостроями. Их в стране сегодня – 4 465. Почти половина заморожена более пяти лет. Решить их судьбу планируют в ближайшее время.

«Все эти объекты необходимо обследовать с точки зрения состояния, целесообразности дальнейшего строительства или сноса. С выходом на конкретную программу по каждому объекту. В какие сроки, какие источники. Это будет сделано», –заверил Герасимов.

На посту председателя Комитета госконтроля Василий Герасимов всего месяц. До этого он занимал должность первого заместителя руководителя ведомства.