Главу ОГП Козлова доставили на Окрестина для отбытия 15-суточного ареста

Председатель Объединенной гражданской партии, член Координационного совета по урегулированию политического кризиса Николай Козлов доставлен в центр изоляции правонарушителей для отбытия 15-суточного административного ареста, сообщила пресс-служба КС.





Решение об аресте вынес 18 февраля суд Партизанского района Минска по итогам рассмотрения протокола, составленного на основании ст. 23.4 КоАП (неповиновение законному распоряжению или требованию должностного лица при исполнении им служебных полномочий).

В Следственном комитете во время допросов (30 декабря, 5 и 11 января) в качестве свидетеля в рамках уголовного дела по факту создания КС Козлов отказался дать подписку о неразглашении. На третьем допросе в отношении Козлова — бывшего сотрудника милиции — был составлен протокол по ст. 23.4 КоАП.

Протокол был впервые рассмотрен судом 15 января и отправлен на доработку.