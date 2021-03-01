Из Беларуси депортировали 37 иностранцев

Оперативно-профилактическое мероприятие «Нелегал» было проведено в Минске в период с 24 по 25 февраля, сообщили в ГУВД Мингорисполкома.



Фото: ГУВД Мингорисполкома

Сотрудники служб и подразделений Минского гарнизона провели комплексную проверку рынков, гостиниц, общежитий, железнодорожных станций, строящихся объектов, частных адресов, по которым незаконно проживали иностранные граждане, иных мест возможного появления иностранцев, находящихся на территории столицы без правовых оснований.

В результате выявлено и привлечено к административной ответственности за нарушение законодательства 254 гражданина. В отношении 37 иностранцев приняты решения о депортации из Беларуси.