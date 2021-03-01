Источник материала: Хартия'97

Как могли бы выглядеть отцы-основатели БНР 1.03.2021, 19:28

Народный секретариат БНР (неполный состав). Слева направо: сидят – А. Бурбис, Е. Середа, Е. Вороненко, В. Захаренко. Стоят – А.Смолич, П. Кричевский, К. Езовитов, А. Овсянников, Л. Заяц. Минск

фото: belsat.eu

Современные технологии оживили фото.

Спасибо современным технологиям! Они позволяют увидеть, как улыбались, моргали и даже разговаривали люди, которых мы раньше могли видеть исключительно на снимках в учебниках. Belsat.eu воспользовался сервисом Deep Nostalgia, который умеет оживлять фото. И теперь можно посмотреть на некоторых отцов-основателей БНР. Получились как живые!

Бронислав Тарашкевич

Этот интеллигентный мужчина в очках и с грустным взглядом – Бронислав Тарашкевич. Самое известное его достижение – так называемая «тарашкевица», одна из грамматик белорусского языка. Также он переводил на белорусский язык Гомера и Мицкевича. Был причастен к подписанию третьей учредительной грамоты БНР, которая провозглашала независимость БНР. Причем стоял на позициях полной независимости Беларуси.

Жизнь этого выдающегося деятеля закончилась трагично. Из-за своей коммунистической деятельности был осужден в Польше, но в 1933 году его обменяли на Франтишка Алехновича в СССР. Официальная версия утверждает, что Тарашкевича расстреляли 29 октября 1938 года, однако некоторые исследователи полагают, что он погиб из-за долгих пыток.

Антон Луцкевич

А этого серьезного мужчину можно справедливо назвать отцом современной белорусской журналистики. Антон Луцкевич стоял во главе белорусскоязычной газеты «Гоман». Чаще всего его имя связывают с газетой «Наша Ніва». Именно Луцкевич возобновил ее выход и был членом редакции старейшей белорусской газеты.

Именно Антон Луцкевич стал автором и инициатором объявления Третьей Уставной грамоты. Также был министром иностранных дел БНР, а также председателем Совета министров БНР. До начала II Мировой войны жил в Вильнюсе (тогда – Польша), а в 1939 году был арестован советскими властями. Погиб в уральском городке Аткарске.

Станислав Булак-Балахович

Суровый и отважный взгляд, высокий рост, грудь в орденах – так и должен выглядеть настоящий военнослужащий. Станислав Булак-Балахович действительно прошел много войн. Сражался в I Мировой войне в армии Российской империи, потом – в Гражданской войне на стороне красных, а потом Белых. Даже отметился в борьбе за независимость Испании.

Именно он руководил белорусской армией, правда, на территории Эстонии и Латвии.

Киприан Кондратович

Еще один известный военнослужащий Белорусского национального движения – Киприан Кондратович. Свою военную карьеру он начинал еще во время российско-турецкой войны. Большой прорыв сделал во время российско-японской войны. В 1910 году получил звание генерала – на тот момент наивысшее в российской армии.

В 1917 году включился в процесс создания БНР, а с 25 апреля 1918 был министром обороны Первого Белорусского национального государства. Но на то, чтобы создать Белорусскую профессиональную армию, не хватало денег. Хотя Кондратовича не покидала мечта о независимом белорусском государстве.

Клавдий Дуж-Душевский

Благодаря этому молодому мужчине с легкой улыбкой на лице у белорусов есть свой собственный национальный флаг. Хотя в начале жизни Дуж-Душевского трудно было бы предсказать, как кто он останется в белорусской истории. Вместе с отцом он занимался строительством, а потом и инженерией. Но во время учебы в университете присоединился к белорусскому национальному движению. Представляло правительство БНР в странах Балтии.

А бело-красно-белый флаг он создал на основании исторических свидетельств и цветов народных костюмов и орнаментов.

Роман Скирмунт

Настоящий шляхтич Роман Скирмунт уже в 15 лет вынужден был содержать всю семью, а также панское имение. Неплохой опыт в менеджменте! С начала XX века Скирмунт активно участвовал в Белорусском народном движении на разных его уровнях. Но после Октябрьской революции 1917 года Роман Скирмунт был среди инициаторов резолюции большого белорусского Совета в деле заключения мира России с Германией и соединения вместе всех белорусских земель под властью России.

Правда, потом он вошел в раду БНР и даже стал премьером правительства БНР. А позже в своей дипломатической деятельности добивался независимости Беларуси.

Янка Середа

Серьезный мужчина на видео – Янка Середа, первый глава правительства БНР. Карьеру он начал как ветеринар, а в 1917 году Середа присоединился к белорусскому движению. И получалось у него это весьма успешно. Он был избран первым секретарем рады БНР. Именно под его руководством была провозглашена Третья Уставная грамота, но в 1918 году что-то пошло не так и он был отстранен с должности народного секретаря по иностранным делам по обвинению в совместных с минским губернским земством действиях, противоречащих пользе Совета Республики.

Язеп Лёсик

Мужчина, которого можно увидеть на этом снимке, – не только Глава 2-й Рады БНР, но и дядя Якуба Коласа. Первое преследование за свою общественную позицию познало еще в начале XX века. Он был арестован в 1905 году и сослан в Новгород-Северскую тюрьму. В 1911 году Язепа Лесика вновь арестовали, на этот раз сослав в тюрьму в Иркутске.

После Октябрьской революции вернулся в Беларусь. Один из инициаторов провозглашения независимости Белорусской Народной Республики 25 марта 1918 года. В 1918 году, во время функционирования структур БНР под немецкой оккупацией, он поддержал развитие белорусского просвещения. А 14 мая 1918 года был избран главой БНР. Правда, после оккупации части Беларуси советскими войсками, признал советскую власть. С 1930 года был арестован, умер также в неволе при неизвестных обстоятельствах.

Вацлав Ластовский

Благодаря Вацлаву Ластовскому уже не одно поколение белорусов изучило историю родного края. Его работа «Краткая история Беларуси» – это первая попытка показать историю Великого Княжества Литовского с белорусской перспективы. Помимо исторической работы, Ластовский занимался журналистикой – быть тесно связан с редакциями «Нашей Нивы», «Сохи», «Гомана».

Вацлав Ластовский – автор меморандума, который отстаивал право белорусов на самоопределение. Также участвовал при провозглашении независимости БНР. Жизнь этого выдающегося человека закончилась трагически – он был арестован в августе 1937 года и приговорен к расстрелу в 1938 году.

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