Источник материала: Хартия'97

В Европе выбрали лучшие автомобили 2021 года 2 1.03.2021, 19:15

фото: toyota

Победителя выбирало жюри из 59 автомобильных журналистов из 22 европейских изданий.

В швейцарской Женеве состоялась церемония подведения итогов конкурса «Европейский автомобиль года» (Car of the Year 2021). Победителем стал компактный хэтчбек Toyota Yaris нового поколения, передает РБК .

Победителя выбирало жюри из 59 автомобильных журналистов из 22 европейских изданий. Специалисты распределили баллы среди семи финалистов, объявленных в начале 2021 года. Среди них были: Citroen C4, Cupra Formentor, Fiat 500, Land Rover Defender, Skoda Octavia, Volkswagen ID.3, а также Toyota Yaris, которому и досталась победа.

Toyota Yaris нового поколения был представлен в конце 2019 года, а его европейские продажи стартовали в 2020 году. Он стал первой моделью Toyota в основу которой легла новая модификация глобальной модульной платформы TNGA (Toyota New Global Architecture) — GA-B. Этот вариант шасси был специально разработан для нового поколения компактных автомобилей длиной не более четырех метров.

Самая популярная модификация Toyota Yaris оснащена гибридной силовой установкой на базе 1,5-литрового трехцилиндрового бензинового двигателя электромотора и вариатора. Суммарная отдача агрегатов составляет 115 лошадиных сил. Кроме того, у Yaris есть экстремальная версия GR с 1,6-литровой наддувной «тройкой», выдающей 260 л. с., а также «высокая» Cross-версия.

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