Источник материала: Хартия'97

Таракан присвоил сыну звание генерала 37 1.03.2021, 19:05

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Также узурпатор освободил его от должности своего помощника по нацбезопасности.

Лукашенко освободил своего старшего сына Виктора от должности своего помощника по нацбезопасности и присвоил ему звание генерал-майора запаса. Об этом сообщила пресс-служба Таракана.

Виктору Лукашенко 45 лет. Он занимал должность помощника Таракана с 2005 года. С 2007 года сын главы государства является членом Совета безопасности республики. 26 февраля Виктор Лукашенко сменил отца на посту главы Национального олимпийского комитета (НОК) Беларуси.

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