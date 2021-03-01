Женщина не знает, как выплатить 100 000 рублей компенсации за смертельное ДТП, которое совершил ее муж (обновлено)

Источник материала: Onliner

Речь пойдет о ДТП на трассе Минск — Микашевичи, случившемся в сентябре прошлого года. «36-летний водитель Volvo столкнулся со скутером под управлением 37-летнего местного жителя, — говорилось в сводке МВД. — От полученных травм скутерист скончался на месте ДТП». Суд постановил: жена виновника ДТП должна выплатить компенсацию, так как автомобиль был оформлен на нее.

«Водитель Volvo сбил скутериста, потерял управление, съехал с дороги и опрокинулся. В машине сработали подушки безопасности, — писал Slutsk-gorod. — По информации очевидцев, стрелка спидометра в легковушке замерла на отметке в 160 км/ч. Водителя авто доставили в райбольницу».

В отделе ГАИ Слуцкого РОВД добавляли, что автомобиль Volvo двигался в направлении Минска в полосе разгона-торможения, и вблизи поворота на Гольчичи он совершил наезд на водителя скутера, который погиб. Водитель Volvo с травмами доставлен в реанимацию. Как выяснилось позже, он был пьян.





На суде озвучили и другие подробности: «Водитель находился в состоянии опьянения, у него не было прав, потому как он был лишен в/у за преступления, предусмотренные ст. 317-1 УК (повторное нетрезвое вождение в течение года). За них он был осужден к лишению свободы с лишением прав на 5 лет. То есть обвиняемый не исполнил требования приговора суда о лишении прав. По материалам дела, мужчина не учел требования ограничения скорости, интенсивность движения, особенности проезжей части и обзорность дороги, не принял мер к снижению скорости и совершил столкновение с мопедом».

В итоге его признали виновным по трем статьям УК РБ, назначили наказание в виде лишения свободы на 7 лет в колонии строгого режима с лишением прав на 5 лет. Приговор в законную силу не вступил.





В сообщении пресс-службы Верховного суда указано: «Судом постановлено взыскать с обвиняемого Ш. в пользу потерпевшей Л. 100 000 рублей денежной компенсации морального вреда». Однако супруга водителя Марина, которая на данный момент находится в декретном отпуске, утверждает, что компенсация легла на нее.

«Пара некоторое время жила гостевым браком, — пишет Slutsk-gorod. — Дмитрий приезжал навестить Марину только на выходные и редко рассказывал о себе. 20 сентября 2020 года в семье был тройной праздник: дни рождения Дмитрия и Марины, крестины ребенка. Событие отмечали дома. Когда муж выпил лишнего, между супругами завязалась ссора. Муж стал скандалить, громко кричать, кинулся на женщину с детьми. Тогда в комнате находился их трехмесячный сын, в которого в порыве гнева супруг запустил тяжелой книгой. Она испугалась, схватила ребенка на руки и стала успокаивать мужа. Но он не слышал и стал швырять ее по комнате. Старшая дочь (ей сейчас 14 лет) от страха забилась в угол, плакала и боялась выходить».

Марина рассказывает, что в какой-то момент позвонила брату и попросила вызвать такси, чтобы уехать к родителям в деревню: «В милицию не обратилась, понадеявшись на соседей, поскольку считала, что они вызовут наряд из-за криков в ее квартире. Но, как выяснилось позже, соседи в тот день находились на даче. Мне было не до машины, ни до чего абсолютно, я спасала своих детей. Как я узнала потом, после аварии Диму не могли удержать даже сотрудники МЧС, что уж было обо мне говорить? Я очень боялась за жизнь детей и за свою жизнь».

По словам случчанки, супруг вышел из квартиры за несколько минут до ее отъезда. Пьяный и разгоряченный, он сел за руль и уехал. О происшествии женщина узнала поздно вечером от сотрудников милиции и СМИ.





Автомобиль Volvo, по утверждению Марины, достался ее супругу по наследству от отца. Но из-за долгов перед государством он решил переоформить машину на нее: «Я хотела написать заявление об угоне сразу, но почему-то его не приняли в день, когда к нам пришли сотрудники. Документы на автомобиль мне вернули в октябре, и только тогда я его написала. По итогу в иске написали, что „никто не оказывал материальной помощи после смерти“, но это не совсем так. На второй день после ДТП я просила следователя, чтобы дали мне контакты семьи той, хотела помочь в организации похорон, ведь тогда у меня были деньги. Но никто и ничего мне не дал. И люди наверняка об этом даже не знают».





Когда по решению суда Марине присудили выплатить моральную компенсацию потерпевшей стороне в 100 000 рублей, женщина была шокирована. Ведь она не считает себя виновной и не присутствовала на месте аварии: «Адвокаты говорили, что за всю практику такие суммы никому не присуждали. Да, на мне зарегистрирован автомобиль и нужно страховку выплатить. Но ведь я не была за рулем, не сбивала человека, не совершала этого преступления. Сейчас вместе с детьми живем в квартире мужа, а свою сдаю людям официально. На меня повесили около $38 000, и я не знаю, как эту нереальную сумму выплатить. У меня кредитов только около 590 рублей, и большая часть моего дохода уходит на это. Плюс коммунальные платежи».

По ее мнению, суд должен был учесть эти факты, ведь Марина предоставила все необходимые документы. Однако решение суда оказалось не в ее пользу, и она на последние сбережения наняла адвоката.

«В СМИ сообщили, что Дима должен выплатить компенсацию пострадавшей стороне. И никто не написал, что эту сумму на меня с детьми повесили, — обращает внимание Марина. — Я согласна, чтобы квартиру мужа арестовали за долги, но она оформлена на него дарственно. Не знаю, откуда мне брать такую сумасшедшую сумму. Почему в бумагах в суде указали только то, что был конфликт в семье перед ДТП. Почему не написали, что была угроза жизни детей — я спасала детей. Он был пьяный, непонятно, что у него было в голове. Что мне в тот момент было делать: думать про ключи и машину или спасать детей? Ну почему не указали таких фактов? О потерпевшей стороне все расписали: что в планах было строительство квартиры, что ребенок остался без отца. Они на меня этот иск повесили! Но это несправедливо, ведь я не совершала преступления».

Марина искренне соболезнует родным погибшего, но в то же время она не представляет, как будет жить дальше с двумя детьми, если суд не изменит своего решения.

Напомним, статья 948 Гражданского кодекса предусматривает, что владелец источника повышенной опасности (в данном случае автомобиля) не отвечает за вред, причиненный этим источником, только если докажет, что источник выбыл из его обладания в результате противоправных действий. В таком случае ответственность за причиненный вред должно понести лицо, противоправно завладевшее автомобилем, в обратном случае — владелец машины.