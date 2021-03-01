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Как автомобилисты проходят техосмотр в разных странах мира

01.03.2021 20:03 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Как автомобилисты проходят техосмотр в разных странах мира

В США процедура прохождения технического осмотра автомобиля проводится в 37 штатах из 50. И процесс допуска транспортного средства к дальнейшей эксплуатации очень строг. Проверке подвергаются все узлы и агрегаты автомобиля. А если транспортное средство исправно, владелец получает наклейку для лобового стекла и чек об оплате техосмотра, который предоставляют сотруднику полиции при проверке.

В странах Европы тоже нужно проходить технический осмотр автомобиля. И чаще всего к этой процедуре власти подходят очень серьезно. Если документ просрочен, на владельца налагается большой штраф, а за повторное нарушение можно даже угодить в тюрьму. Транспортные средства не старше 10 лет проходят технический осмотр один раз в два года. А вот перешагнувшие десятилетний рубеж – ежегодно. 

Раз в два года все машины старше трех лет начинают проходить техосмотр в Германии. После чего на номерной знак авто наклеивают круглые стикеры. Подобные правила действуют и на территории Австрии, только там наклейки располагаются на лобовом стекле. Чем старше авто, тем длиннее гирлянда разноцветных стикеров. На них указывается дата прохождения следующего ТО. В случае отсутствия необходимых отметок, на владельца автомобиля накладывается значительный штраф.

Самая дорогая и строгая процедура прохождения техосмотра в Японии. Здесь чем старше автомобиль, тем дороже будет стоить заключение инспектора о его исправности. А при необходимости проверить какую-нибудь деталь, японцы разбирают все авто! Проверка идет по 100 параметрам. 

В Турции технический осмотр необходимо проходить один раз в два года, и это касается всех машин старше трёх лет. Услуга предоставляется на заправках и обычно занимает не более 15 минут. Местные жители свои авто любят и вкладывают в них всю душу. Поэтому с техосмотром, пусть и недешевым, проблем у них нет.

Фото: pixabay

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В США процедура прохождения технического осмотра автомобиля проводится в 37 штатах из 50. И процесс допуска транспортного средства к дальнейшей эксплуатации очень...
 
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