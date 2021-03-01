Гороскоп на 2 марта: любовные приключения у Рыб, напряженный день у Дев и ссоры у Раков

Источник материала: ОНТ

Завтра у Овнов будет неоднозначный в эмоциональном отношении день. Сейчас особое значение приобретает забота во взаимоотношениях с родственниками.

Фантазия и творческие способности Тельцов удивят окружающих. Звёзды советуют вам заняться обустройством своего дома. С близкими людьми осложнений не предвидится.

Противоречивый день будет у Близнецов. У вас появится новый взгляд на ближайшее будущее. Постарайтесь избегать людей, которых вы считаете ненадёжными.

У Раков не исключены лёгкие ссоры и недоразумения без видимых на то причин. Проявляйте тактичность и внимательность.

Травмоопасный день для Львов. Звёзды предостерегают, будьте осторожными. Позитивное отношение к жизни поможет вам победить негативное стечение обстоятельств.

2 марта в жизни Дев возможны затруднения. День пройдёт достаточно напряжённо. Не пытайтесь утвердить правоту своих решений путём давления на близких людей.

У Весов из-за взаимных обид может произойти разрыв отношений с любимым человеком. Не слишком благоприятный день в плане здоровья. Ваша физическая активность очень снижена.

Звёзды советуют Скорпионам быть лояльными в общении с людьми. В зависимости от возникающей ситуации меняйте манеру поведения. Не исключено неожиданное развитие событий.

Благоприятный день состоится у Стрельцов. Полученная информация может изменить намеченные планы, а обстоятельства потребуют проявления выдержки.

Козерогам предстоит отстаивать свой авторитет и жизненные принципы. Постарайтесь действовать уверенно. Отдых в семейном кругу подарит позитивные эмоции.

Домашние заботы и бытовые проблемы требуют быстрого решения от Водолеев. Уделите внимание своему здоровью.

Хороший день у Рыб для укрепления семейных отношений и любовных приключений. Звёзды советуют правильно оценивать свои возможности.

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