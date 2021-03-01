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Рыба, запечённая в духовке: пошаговый рецепт с фото от телеведущей Екатерины Тишкевич

01.03.2021 20:03 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Рыба, запечённая в духовке: пошаговый рецепт с фото от телеведущей Екатерины Тишкевич

Рыба, запечённая в духовке. Быстрое и полезное блюдо предлагает телеведущая Екатерина Тишкевич.

Вам понадобится:
- Толстолобик - тушка 800 г. (без головы);
- помидор - 1 шт.;
- чеснок - 3 зубчика;
- растительное масло - 4 ст.л.;
- горчица - 1/2 ч.л.;
- перец чёрный молотый - щепотка;
- соль по вкусу.

Как готовить?

1. Начнём с маринада. В глубокой тарелке смешать растительное масло, рубленный зубчик чеснока, горчицу, перец, соль.


2. Рыбу почистить, вымыть и просушить. Сделать с одной стороны тушки диагональные неглубокие надрезы.


3. Натереть тушку маринадом. Оставить в холодильнике минимум на 30 минут.


4. Противень застелить фольгой. Выложить на неё рыбу. 


5. Помидор нарезать кольцами, чеснок дольками. Овощи немного посолить и положить в тушку рыбы. Закрыть сверху фольгой.


6. Выпекать в духовке при температуре 180° в течение 40 минут. Затем открыть рыбу и подрумянивать в духовке ещё 10 минут.


Приятного аппетита!

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Рыба, запечённая в духовке. Быстрое и полезное блюдо предлагает телеведущая Екатерина Тишкевич. Вам понадобится:- Толстолобик - тушка 800 г. (без головы);- помидор - 1...
 
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