Рыба, запечённая в духовке: пошаговый рецепт с фото от телеведущей Екатерины Тишкевич

Источник материала: ОНТ

Рыба, запечённая в духовке. Быстрое и полезное блюдо предлагает телеведущая Екатерина Тишкевич.

Вам понадобится:

- Толстолобик - тушка 800 г. (без головы);

- помидор - 1 шт.;

- чеснок - 3 зубчика;

- растительное масло - 4 ст.л.;

- горчица - 1/2 ч.л.;

- перец чёрный молотый - щепотка;

- соль по вкусу.

Как готовить?

1. Начнём с маринада. В глубокой тарелке смешать растительное масло, рубленный зубчик чеснока, горчицу, перец, соль.





2. Рыбу почистить, вымыть и просушить. Сделать с одной стороны тушки диагональные неглубокие надрезы.





3. Натереть тушку маринадом. Оставить в холодильнике минимум на 30 минут.





4. Противень застелить фольгой. Выложить на неё рыбу.





5. Помидор нарезать кольцами, чеснок дольками. Овощи немного посолить и положить в тушку рыбы. Закрыть сверху фольгой.





6. Выпекать в духовке при температуре 180° в течение 40 минут. Затем открыть рыбу и подрумянивать в духовке ещё 10 минут.





Приятного аппетита!

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