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Рыба, запечённая в духовке: пошаговый рецепт с фото от телеведущей Екатерины Тишкевич
Источник материала: ОНТ
Рыба, запечённая в духовке. Быстрое и полезное блюдо предлагает телеведущая Екатерина Тишкевич.
Вам понадобится:
Как готовить?
1. Начнём с маринада. В глубокой тарелке смешать растительное масло, рубленный зубчик чеснока, горчицу, перец, соль.
2. Рыбу почистить, вымыть и просушить. Сделать с одной стороны тушки диагональные неглубокие надрезы.
3. Натереть тушку маринадом. Оставить в холодильнике минимум на 30 минут.
4. Противень застелить фольгой. Выложить на неё рыбу.
5. Помидор нарезать кольцами, чеснок дольками. Овощи немного посолить и положить в тушку рыбы. Закрыть сверху фольгой.
6. Выпекать в духовке при температуре 180° в течение 40 минут. Затем открыть рыбу и подрумянивать в духовке ещё 10 минут.
Приятного аппетита!
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Рыба, запечённая в духовке. Быстрое и полезное блюдо предлагает телеведущая Екатерина Тишкевич. Вам понадобится:- Толстолобик - тушка 800 г. (без головы);- помидор - 1...
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