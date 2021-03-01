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Ник Бэйлен признан лучшим защитником КХЛ в феврале
Источник материала: ОНТ
Хоккеист сборной Беларуси и челябинского «Трактора» Ник Бэйлен признан лучшим защитником КХЛ в феврале.
Он набрал 11 очков в девяти матчах прошлого месяца. Защитник оформил дубль в игре с минским «Динамо» (2:3), а его голы в матчах с ЦСКА и «Металлургом» стали победными. Общий показатель полезности составил +4. Всего Бэйлен нанес 38 бросков, сделал пять силовых приемов, заблокировал шесть бросков, соперники четыре раза нарушали на нем правила. По итогам регулярного чемпионата «Трактор» финишировал на Востоке на 5 месте и сыграет в плей-офф с «Салаватом Юлаевым».
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Хоккеист сборной Беларуси и челябинского «Трактора» Ник Бэйлен признан лучшим защитником КХЛ в феврале. Он набрал 11 очков в девяти матчах прошлого месяца....
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