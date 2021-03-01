Иван Кубраков посетил Могилёвский институт МВД

Источник материала: ОНТ

Встреча в преддверии Дня милиции. Министр внутренних дел сегодня побывал в Могилёвском институте МВД.

Встреча с курсантами и педагогами проходила в форме открытого диалога. Будущие правоохранители интересовались, какие задачи предстоит решать силовым структурам в ближайшее время. В свою очередь, Иван Кубраков попросил курсантов поделиться своим видением развития отрасли. Обсуждали задачи Всебелорусского народного собрания. Звучали на встрече и поздравления с предстоящим Днём милиции – его будут отмечать 4 марта. Говорили и об итогах прошедшего года.

Могилёвский институт МВД – один из основных вузов по подготовке милиционеров. Ежегодно выпускаются больше сотни участковых, инспекторов по делам несовершеннолетних и оперативников. Запросы на обучение в силовые вузы Беларуси поступают из России и Узбекистана.

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