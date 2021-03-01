Поезд Брест-Минск столкнулся со стадом лосей в Березовском районе

Источник материала: ОНТ

Минск столкнулся со стадом лосей в Березовском районе" class="one-news__figure-img">

Пассажирский поезд Брест - Минск врезался в стадо лосей. Об этом сообщает БЕЛТА со ссылкой на пресс-службу МЧС.

В результате столкновения погиб один лось и механически повредился поезд. Пассажиры не пострадали. Из-за аварии поезд задержался на 50 минут.

Фото: pixabay

Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен и Telegram