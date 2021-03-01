|
Поезд Брест-Минск столкнулся со стадом лосей в Березовском районе
Источник материала: ОНТМинск столкнулся со стадом лосей в Березовском районе" class="one-news__figure-img">
Пассажирский поезд Брест - Минск врезался в стадо лосей. Об этом
В результате столкновения погиб один лось и механически повредился поезд. Пассажиры не пострадали. Из-за аварии поезд задержался на 50 минут.
Фото: pixabay
Подписывайтесь на нас в
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Пассажирский поезд Брест - Минск врезался в стадо лосей. Об этом сообщает БЕЛТА со ссылкой на пресс-службу МЧС. В результате столкновения погиб один лось и...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)